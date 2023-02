Ozzy Osbourne le dice adiós a los escenarios

ESTADOS UNIDOS.- En los últimos años el músico ha enfrentado diversos problemas de salud, derivados de accidentes y, sobre todo, de la enfermedad de Parkinson que le diagnosticaron en 2019, por lo que ayer confirmó que dejará de ofrecer giras de conciertos para enfocarse en su bienestar.

Por ello, el que fuera líder de la banda Black Sabbath ha tenido que cancelar el tramo europeo de sus conciertos de despedida, en el que iba a compartir cartel con Judas Priest a lo largo de numerosos shows en el Reino Unido y otros países del viejo continente.

El intérprete ha reconocido que, aunque su voz se mantiene fuerte, no se siente físicamente capaz de someter su cuerpo a una labor tan exigente como la que demandan los escenarios de medio mundo.

“Nunca hubiera imaginado que mis días de gira terminaran de esta manera. Sinceramente, me siento honrado por la forma en que pacientemente han conservado sus boletos todo este tiempo, pero me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer las próximas fechas de mi gira por Europa/Reino Unido; no podría lidiar con el viaje requerido”, dijo.

Aunque el cantante de 74 años reconoció que su voz está bien, su salud física también se ha visto afectada, ya que ha estado luchando contra la enfermedad de Parkinson, durante los últimos tres años.

