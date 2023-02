“Salí llorando de ahí”: Plutarco Haza confiesa que ha sido víctima de acoso sexual

Muchos artistas del mundo del espectáculo han ventilado los acosos y abusos sexuales de los que han sido víctimas en su búsqueda de alcanzar la fama, y aunque la mayoría de las denunciantes son mujeres, lo cierto es que muchos actores también se han visto envueltos en este tipo de situaciones, tal y como le ocurrió al actor Plutarco Haza, quien aprovechó para dejar en claro que él siempre está de lado de las víctimas de este tipo de delitos sexuales.

Fue entrevista con varios medios de comunicación que el exesposo de Ludwika Paleta declaró que le cuesta trabajo hablar de acoso sexual en atención a que hace algunos años él atravesó por vivencias que incluso lo dejaron al borde del llanto, lo cual le lleva a sentir empatía con las presuntas víctimas de violencia sexual.

Previo a adentrarse en los detalles del tipo de acoso que vivió, Plutarco Haza recalcó que a él no le gustaría unirse al “trend” de las denuncias por este tipo de crímenes, ya que considera que este es un problema que aqueja mayormente a las mujeres y es a ellas a quienes se les debe de escuchar y apoyar.

No obstante, dejó en claro que él también ha vivido acoso sexual, siendo dos de las experiencias que más recuerda a lado de un director de casting y de un director de cine, de quienes prefirió reservarse la identidad, puntualizando que en ambas ocasiones logró salir ileso.

“Yo también viví acoso de algún director de casting y de algún director de cine en su momento, obviamente uno por ser hombre. a pesar de que sí salí llorando de ahí, pues te pones a los madraz*s, dices ‘un pasito más y te rompo la cara’ ¿no? Yo soy norteño y obviamente no iba a pasar esa línea y no te sientes tan indefenso como se puede sentir una mujer ante un hombre físicamente, pero obviamente es igual de humillante y terrible”, expuso el padre de Nicolás Haza.

A pesar de estas experiencias, el reconocido actor aclaró que él siempre supo que ese no era el camino y que el no acceder no limitaría su crecimiento artístico, por lo que solo las considera como pésimas vivencias que lamentablemente tienden a pulular en el medio, por lo cual es bueno hablar de ello para que los jóvenes sepan que no están solos y que ellos también pueden ser víctimas de acoso sexual.

Respecto a los detalles del acoso sexual en el que se sintió más humillado, el exesposo de Ludwika Paleta señaló que el director que lo intimidó ya falleció, pero que al ser una persona a la que él admiraba mucho terminó muy dolido al darse cuenta de sus verdaderas intenciones.

“Era un director que yo admiraba mucho entonces la verdad por eso me dolió tanto porque la verdad iba muy ilusionado y yo estaba muy chavo y el otro (director de casting), la verdad ni siquiera fue… como que me quiso ligar, me citó para una cosa de trabajo en su departamento, me preparó unas enchiladas y me dijo que estaba enamorado de mí y obviamente no fue tan agresivo. Me pude zafar de una manera más cordial y elegante y luego no me volvió a llamar para casting, pero también es acoso”, relató Plutarco Haza.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO