Video: Cazador a punto de matar un venado termina acariciándolo

Sin duda, lo más tierno que verás hoy es este video de unos cuantos segundos de duración en donde se observa a un cazador (recreativo) apuntando con su rifle a un pequeño venado, postrado en una colina a unos cuantos metros de él.

Cuando lo tiene en la mira, y antes de disparar, el animal se percata de la presencia humana y se acerca sin ningún problema ante el cazador, quien porta una potente arma. Es tanta la cercanía que el hombre cambia súbitamente el gesto y, ya rifle abajo, con la mano le acaricia la testuz.

La caza sigue existiendo por diferentes motivos, incluyendo tradición cultural, recreación y necesidad de alimentación.

En algunos lugares, la caza también se utiliza para controlar poblaciones de animales y prevenir daños a cultivos y propiedades. Sin embargo, la caza también es controvertida y ha sido criticada por la crueldad hacia los animales y los efectos negativos en la conservación de especies y ecosistemas.

Entre los comentarios están los siguientes:

• No sé por qué existen todavía los cazadores.

• La nobleza de los animales, comparada con la estupidez humana

• Fue a decirle no me mates, tocame, mírame, tengo derecho a vivir.





La cacería por recreación es una actividad en la que las personas cazan animales con fines recreativos o deportivos. Esta actividad puede tener un impacto negativo en la conservación de la fauna y puede ser considerada ética o moralmente cuestionable por algunas personas.

Por lo tanto, es importante considerar cuidadosamente los aspectos éticos y ambientales antes de participar en cualquier actividad de caza.

Además, es necesario cumplir con todas las regulaciones y leyes de caza aplicables en la jurisdicción correspondiente.

Es importante abordar este tema con un enfoque equilibrado que tenga en cuenta los derechos y necesidades de todas las partes involucradas.

