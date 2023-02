Dodgers retirará el número 34 en honor a Fernando Valenzuela

Los Ángeles Dodgers anunciaron este sábado que retirarán el número 34 en honor al pitcher zurdo mexicano Fernando ‘Toro’ Valenzuela.

Dicho número será retirado en una celebración que tendrá una duración de tres días y que fue denominada Fernandomanía, que tendrá lugar entre el 11 y 13 de agosto, justoscuando los Dodgers reciban a los Rockies en Dodger Stadium.

Fernando Valenzuela fue miembro de dos equipos ganadores de Serie Mundial, ganó el Novato del Año y el Cy Young en 1981, fue convocado a seis Juegos de Estrellas e incluso ganó dos Bates de Plata (1981, 1983) durante sus 11 años con los Dodgers entre 1980 y 1990.

“Pero también para los fans – por el apoyo que me han dado como jugador y trabajando para los Dodgers. Esto también es para ellos. Estoy feliz por los fans y por toda la gente que ha seguido mi carrera. Van a estar muy emocionados al saber que mi número 34 será retirado.

Fernandomania.

Fernando's No. 34 will be retired on 8/11 to kick off a weekend of promotions honoring his legacy. For tickets, visit https://t.co/36IUWLzvoH. pic.twitter.com/IONs0jMaHk

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) February 4, 2023