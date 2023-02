La nueva canción de Santa Fe Klan habla de traiciones y mentiras ¿dedicada a Maya Nazor?

En las últimas horas se hizo viral un video en el que aparece Santa Fe Klan cantando una canción en la que habla de mentiras y traiciones, la cual, supuestamente está dedicada para Maya Nazor, con quien tuvo una mediática ruptura a finales del pasado mes de diciembre, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

El video de Santa Fe Klan en cuestión fue difundido por una usuaria identificada como “luna_athenea2”, quien escribió sobre el video que “Fofo” Márquez tuvo razón todo el tiempo sobre Maya Nazor y que nadie le hizo caso, además, señaló que la composición del famoso rapero hablaría sobre la millonaria pensión que supuestamente le está exigiendo la madre de su hijo Luka.

Cabe recordar que, “Fofo Márquez” aseguró que Maya Nazor era una persona interesada y fue él quien también destapó que la influencer había pedido una pensión de 200 mil pesos mensuales para la manutención de su hijo.

Por otra parte, Santa Fe Klan apareció interpretando a todo pulmón una canción en la que habla de despecho, mentiras y traiciones, por lo que una gran cantidad de internautas dio por hecho que dicho tema estaba dedicado para Maya Nazor y por ello se originaron todo tipo de reacciones pues, aunque muchos de sus seguidores lo apoyaron, otros más aprovecharon para criticarlo de forma severa argumentando que se veía mal hablando así de la madre de su hijo.

Santa Fe Klan ya prepara nueva canción ¿con dedicatoria a Maya Nazor? pic.twitter.com/s31dTuWtLq — Lo + viral (@VideosVirales69) February 5, 2023

Como era de esperarse, el video de “la nueva canción” de Santa Fe Klan causó un gran furor en redes sociales, prueba de ello es que, en tan solo un par de horas, dicho clip superó más del millón y medio de reproducciones, sin embargo, lo que la mayoría de usuarios no sabían es que dicha grabación no es actual y no está dedicada para

Maya Nazor pues el clip fue realizado hace un par de años atrás y la canción que interpreta, la cual se llama “Tu Partida” fue lanzada desde el 2021 en su disco llamado “Santa Cumbia”.

Es importante señalar que, pese a todo el escándalo que se armó por su ruptura con Maya Nazor, Santa Fe Klan ha preferido mantenerse al margen y no ha emitido ninguna declaración sobre su fallido romance con la influencer originaria de Morelos, a quien asegura, siempre le guardará un profundo respeto por el simple hecho de ser la madre de su hijo.

Por su parte, Maya Nazor ha salido a hacerle frente a las críticas en más de una ocasión y ha dejado en claro que no nunca le ha exigido una pensión millonaria a Santa Fe Klan, además, también mencionó que su ruptura se dio en los mejores términos y que ambos acordaron separarse por el propio bien de su familia, aunque no ofreció más detalles al respecto.

