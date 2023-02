Niña protege a su hermanito bajo los escombros durante 17 horas en Turquía

Tras los sismos que han azotado Turquía y Siria, una niña de siete años pasó horas protegiendo a su hermano pequeño bajo los escombros, con el brazo sobre su cabeza, mientras ambos eran presionados por una loza, como se observa en una fotografía que conmueve a los corazones en línea.

El representante de la ONU, Mohamad Safa, quien compartió la foto en Twitter, señaló que el dúo permaneció bajo los escombros durante 17 horas y logró salir a salvo.

“La niña de 7 años que mantuvo su mano sobre la cabeza de su hermano pequeño para protegerlo mientras estuvieron bajo los escombros durante 17 horas, ha logrado salir a salvo. Veo que nadie comparte. ¡Si ella estuviera muerta, todos compartirían! Comparte positividad”, escribió.

The 7 year old girl who kept her hand on her little brother's head to protect him while they were under the rubble for 17 hours has made it safely. I see no one sharing. If she were dead, everyone would share! Share positivity… pic.twitter.com/J2sU5A5uvO

— Mohamad Safa (@mhdksafa) February 7, 2023