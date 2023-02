Video: Aves se comportaron de forma extraña previo al terremoto en Turquía

En medio de la tragedia que provocó el sismo de 7.8 grados en Turquía y Siria, y de las decenas de historias que han surgido tras este desastre natural, en redes sociales comenzó a circular un video en donde se observa como un grupo de aves se comporta de forma extraña momento antes del terremoto.

En el clip de apenas unos segundos y que fue grabado desde lo alto de algún lugar durante la noche, se aprecian los techos de las casas cubiertos de nieve, mientras las aves vuean alrededor, lo curiosos es que los animales comienzan a arremolinarse, mientras otro grupo ya se encuentra posado sobre la copa de un árbol.

The nature is more powerful than we think.

Birds displayed unusual behaviour just before the earthquake in Turkey.

Prayers for Turkey ???? pic.twitter.com/g4NIU5Xigj

