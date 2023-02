Intentaba broncearse para una cita; se queda dormido y ahora es color naranja

CIUDAD DE MÉXICO.- Tener una cita siempre provoca gran expectación y por lo general las personas buscan lucir mejor que nunca y dejar buena primera impresión para su prospecto, por lo que estrenar ese vestido especial o usar el perfume favorito es parte de este “ritual”.

Y es que un hombre en Gran Bretaña decidió salir de su zona de confort y hacer algo con su piel para lucir bien para una cita que tendría, por lo que decidió aplicarse un poco de bronceador, un producto especial que lo haría verse como si hubiera ido de vacaciones a la playa.

El hombre compartió su historia en TikTok, en su cuenta @dazza_bigdogbenidorm, en donde narró cómo aplicó esta crema bronceadora y la cosa iba bien, estaba seguro que conseguiría un lindo color apiñonado, pero todo salió terriblemente mal después de que se quedó dormido y dejó el producto sobre su piel.

Cuando despertó intento lavarse su cara, pero no pudo quitarse la pintura y terminó con la piel color naranja.

“No podía creer el color que tenía, traté de lavarlo, pero no tenía ninguna alegría. Le pregunté a las mujeres de al lado cómo podía lavarlo y me dijeron que se quitaría después de la ducha, pero no fue así”, explicó.

Tras compartir su historia en la red social cientos de internautas le dieron consejos para quitarse los residuos del bronceador; sin embargo, no fue posible y tuvo que seguir su vida con su rostro un poco más obscuro.

“De todos modos, mi cita me envió un mensaje de texto preguntándome si todo estaba bien, así que le conté lo que sucedió y ella me bloqueó”, indicó.

De cualquier forma, este hombre provoco carcajadas a cientos de internautas, quienes disfrutaron su historia, aunque no pudieron ayudarlo.

Con información de Excélsior.