Sonido Pirata revela por qué le pagaba 500 pesos a Medio Metro

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Rodríguez, quien es mejor conocido como Medio Metro, se ha consolidado como una de las máximas estrellas del ambiente sonidero en México, sin embargo, el famoso que destaca por su habilidad en el baile y se ha hecho viral por su carisma, a mediados de enero se convirtió en blanco de fuertes críticas debido a que anunció su separación del Sonido Pirata, con el cual se consolidó como una estrella en su gremio.

Luego de esta polémica ruptura laboral, el mexicano que se caracteriza como “El Chavo del 8” decidió romper el silencio y dio a conocer cuáles fueron los motivos que lo orillaron a continuar su camino en solitario, esto luego de que lanzó al lado de la Cholondrina, Sonido Pirata y el Bocho un videoclip con la melodía “2Da Arpas De Puebla” a cargo del cantante Israel Cortés, mejor conocido como “ICC”, el cual ha sido todo un éxito en YouTube y representó una de sus últimas colaboraciones con Sonido Pirata.

José Eduardo confesó que decidió separarse de “Sonido Pirata” debido a temas económicos, pues se enteró que Julián Ramírez cobraba un total de 5 mil pesos extra para presentar el show del “Medio Metro”, de “La Cholondrina” y “El Bocho”, de los cuales, él solamente recibía 500 pesos.

Sonido Pirata rompe el silencio sobre paga de Medio Metro

Recientemente, en una entrevista con Yordi Rosado, el fundador de “Sonido pirata” aseguró que se encuentra consternado debido a las declaraciones que hizo Medio Metro, aunque admitió que al joven bailarín sólo le tocaban 500 pesos, pero aprovechó los micrófonos para revelar los fuertes motivos por los cuales esta era la cantidad que le tocaba a José Eduardo.

El pirata reveló que cuando contrataban a su sonidero, él hacía un presupuesto equivalente a las horas que iban a tocar y a los viáticos del equipo, sin embargo, el cliente no contrataba a los bailarines, aunque ellos iban de todas formas como parte del distintivo del sonidero, por lo que el pirata repartía el restante, por ejemplo, entre Medio Metro y la Cholindrina.

“Por decirlo así, a mí me hablaba cierta persona y decía ‘como ves mi Pirata quiero que vengas a tocar a Puebla, cuánto me vas a cobrar’ y yo le decía ‘mira es lo de los gastos y esto, no me queda mucho’. Luego yo hablaba con ellos (Medio Metro) y les decía ‘¿cómo ven, esta persona no los contrató, pero que les parece, de mis dos mil lo partimos en cuatro partes?’. Eso fue lo que le faltó explicar”, aseguró el Pirata.

El creador de este exitoso sonidero confesó que de las ganancias él les pagaba las comidas y traslados, por lo que el restante se lo dividían y a esa operación corresponden los 500 pesos; respeto a la partida de su bailarín, el Pirata reveló que le lloró dos días a Medio Metro cuando se fue, pero aseguró que no falta quien llegue y se hace el ambiente, por lo que la gente sigue triunfando en cada tocada.

Con información de Heraldo de México.