La peor cuesta de enero … ¡Y les vale!

Todos los mexicanos estamos viviendo la peor cuesta de enero, pues ha alcanzado un 7.96 por ciento.

Es la peor de los últimos 22 años y tenemos un Gobierno Federal totalmente indiferente a esta situación. Las pocas estrategias que ha realizado este Gobierno Federal, ninguna ha funcionado, a lo mejor el presidente, Andrés Manuel López, va a esperarse a pedirlo en su cartita a Santa Claus.

No hay peor ciego que el que no quiete ver que la economía anda mal en este país, y que la estrategia federal social, económica, política, no ha sido la correcta y eso nos está cobrando la factura.

Todo está demasiado caro en las tiendas comerciales, hoy surtir la despensa sale, realmente un ojo de la cara, pues echarle dos que tres cosas al carrito, sale en unos 1, 200 pesos, es una compra solo para mal comer y que no logra durar más de una semana. Ya uno no se puede comer a gusto un taco de frijoles con queso, por que este último ha alcanzado los 100 pesos, y mejor ni le recuerdo que el kilo de carne le anda pegando a los 200 pesos el kilo.

A muchas familias, la inflación y los errores de “Ya sabe quien” , (como dicen en los spots políticos), les han robado sus domingos familiares al son de un buen kilo de barbacha, pues la más barata está en los 200 pesos y algunas “nice” rondan los 350 pesos.

Pero a nadie le importa todo esto, al Gobierno Federal, le vale un cacahuate enchilado que la canasta básica esté por las nubes y que mucha gente no tenga ni que comer.

Ya van 4 años de esta administración y no hay avances, por ningún lados, su “defensa” de “Yo tengo otros datos” , ya me tiene hasta el copete, por que es una cachetada a la inteligencia humana.

Pese a que el “cabecita de algodón” se la ha pasado regalando nuestros impuestos, ha sido un fracaso su lucha contra la pobreza, pues la cifra está a punto de llegar a los 58.1 millones de personas en estas condiciones. Imagínese, hoy hay 6.1 millones , más de pobres en este Gobierno Federal, que se supone que su mayor logro es atender a los pobres.

A unos meses del 2024 y el arranque de la sucesión presidencial en México, muchos tenemos los pantalones bien puestos para decirles la neta: Fracaso la 4T.

Y no solo en materia de económica, también andamos de la fregada en seguridad, en inversión de infraestructura urbana, mantenimiento de carreteras.

Pronto se le “caerá el teatrito” a Don Lopez, pues recuerde que no hay mal que dure 100 años. ¡Pobre de México! … Tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios y en manos de la cuarta destrucción. ¡Se tenía que decir y se dijo!

Recuerde : ¡No se vale Chillar!