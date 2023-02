Impulsan locales inversión y empleo

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Pese a la alta inflación, los empresarios locales siguen apostando por el mercado local impulsando nuevas inversiones que generan derrama económica en la zona y promueven la generación de empleos.

Entre las inversiones más recientes está la de la cadena de cafeterías Degas Café que abrió sus nueva sucursal en la Plaza Altavista en la que, pese a la crisis económica y las complicaciones en las cadenas de suministro de insumos, se realizó una apuesta que generará más empleos.

Emérico Hernández González, director general de Degas Café, señaló que la nueva sucursal ha tenido una muy buena recepción y que siguen trabajando en el desarrollo de una nueva cafetería en el Centro Histórico de Tampico.

“Hemos tenido muy buena respuesta, sobre todo en el área del Drive thru, que es una ubicación que no estaba con ese servicio, casi todo está en la zona dorada y por esta área es una zona donde confluyen tres hoteles de muy buen nivel y no teníamos la presencia, sí tenemos la sucursal en el hotel Hotsson adentro, pero en una plaza más abierta en la gente no lo teníamos hasta ahora, y si hemos tenido muy buena respuesta afortunadamente”, señaló.

Reveló que el siguiente proyecto de Degas Café frente a la plaza Hijas de Tampico sigue en desarrollo y todavía no hay una fecha tentativa para abrir por los trabajos de adecuación de la propiedad.

El empresario cafetero dijo que para la marca Degas Café es fundamental mantener el impulso y crecimiento, pues el consumo de café sigue creciendo y los clientes ya han desarrollado un gusto que les permite ofrecer cafés de especialidad en su barra Espresso Lab, la segunda en la zona, pues antes sólo lo ofrecían en la sucursal de la Plaza de Armas.

“La nueva sucursal de la plaza Altavista es una sucursal muy bonita, tiene exterior y tendremos una terraza en la parte techada y también ahí contamos con el segundo Espresso Lab, que es una extensión de Degas Café donde vemos vendemos café de especialidad y pueden disfrutar de esos productos”, afirmó.

Sobre el encarecimiento de productos e insumos para la cafetería, señaló que ha sido difícilmente enfrentarlo, principalmente para no traducirlo en un incremento elevado a los clientes, por lo que han tenido que recurrir a estrategias como el ajuste en los márgenes de ganancia.

“No puede reflejarse al cliente el costo final del producto tal cual está la inflación y el aumento de los precios y de los insumos, porque ya sería un precio disparado, tenemos que sortearlo con nuestros márgenes de utilidad y con nuestros costos, tenemos que ‘apretarnos el cinturón’ en muchas cosas para no perder ese margen de venta”, afirmó.

Añadió que “realmente todo el material de empaque, de la materia prima, se ha encarecido mucho, el aumento del combustible, el mantenimiento y el costo de vehículos, el alza de los sueldos y los impuestos, realmente todo ha afectado en la cadena de suministros del Costeñito y Degas Café”.

El Director General de Degas Café dijo que tras la etapa más complicada por la pandemia, se vieron obligados a cambiar de proveedores porque las afectaciones en las cadenas de suministro les impidió seguir ofreciendo los mismos productos.

“Hemos tenido que cambiar algunos proveedores, sobre todo de las materias primas importadas ya que no se consiguen tan fácil en México y menos en Tampico, muchos de los proveedores no les dejamos de comprar por precio, sino porque dejaron de surtir la materia prima, hemos optado por proveedores similares que tienen muy buena calidad en los productos y también hemos tenido que ajustar un poco los precios al público y nosotros también ajustarnos en nuestros costos y en el desarrollo de nuevos proyectos también, tenemos que tener un presupuesto más bajo a la hora de llevarlos a cabo”.

Refirió que la venta de franquicias de Degas Café no se ha logrado reactivar por las fallas en el suministro de los insumos necesarios para operar, por lo que sólo han seguido desarrollando proyectos propios.

“Todavía no nos permitiría abrir (franquicias) ya que no sabemos si estos nuevos proveedores pueden cumplir con lo que se les solicita, de que efectivamente los pedidos estén completos, sobre todo para cuando sean terceras personas, como son las franquicias, y también que podamos ofrecer los productos”, apuntó.

Emérico Hernández dijo que los principales problemas en la cadena de suministros está en insumos como “las bases para los frappes, es lo que nos hemos batallado pero también nos ha hecho falta desde la servilleta, los vasos, las mismas tapas de los vasos, productos consumibles y desechables, hemos tenido faltantes en algunas temporadas debido a que no nos surten las órdenes”.

Reconoció que cuando fallan los proveedores, se ven obligados a ofrecer los productos aunque no estén brandeados para no afectar el servicio al cliente.

El empresario tampiqueño dijo que para este año seguirán desarrollando nuevos proyectos de crecimiento que incluyen al Café Costeñito, con el cual ya están llegando a nuevas plazas.

Por Omar Reyes

Expreso-La Razón