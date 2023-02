Llaman a Karla Panini ‘amantesauria’ y ‘quitamaridosauria’; así reaccionó la lavandera

NUEVO LEÓN.- Los dinosaurios profesiones se han vuelto virales en redes sociales, tanto que ya alcanzaron a Karla Panini, pues ahora la llaman ‘Amantesauria’ y ‘Quitamaridosauria’.

En Facebook e Instagram surgió el tred de compartir imágenes de dinosaurios difrazados como si tuvieran diferentes profesiones, como contadores, abogados, ingenieros, entre otros.

Las imágenes surgen con herramientas de Inteligencia Artificial y debido a lo tiernos que lucen los dinosaurios disfrazados, todos quieren tener uno propio.

Así fue el caso de Karla Panini, quien compartió en su Instagram las imágenes que le enviaron algunos haters haciendo referencia a que es una ‘Quitamaridosauria’.

“Yo disfruto mucho con los dinosaurios, con los oficios de los dinosaurios. Ya me pusieron también Amantesauria, Traicionasauria”, dijo entre risas.

Además pidió a sus seguidores que le enviaran más imágenes de los dinosaurios profesiones que encajarían con ella, pues los seguirá publicando en su Instagram.

“No me estoy burlando de nadie, me estoy burlando de mí. Cuando yo subo un meme, me burlo de mí misma, porque ese es mi humor, así me río yo, de mí misma, de mis cosas, de mis tragedias”.

Dichas imágenes de burla que la llaman ‘quitamaridos’, ‘mantenida’ o ‘amante’ corresponden al caso que vivió Karla Panini respecto a que supuestamente le ‘robó’ el esposo a su mejor amiga.

Resultan un acto de violencia en contra de la conductora. Pese a que lo toma con humor, no tendría por qué ser juzgada por una relación cuyo origen verdadero no se sabe.

Desde la década pasada se mencionó que Panini traicionó a su amiga Karla Luna al tener una relación con su exesposo, Américo Garza, cuando esta pasaba por un tratamiento de cáncer.

La opinión pública no perdonó que la conductora haya formado una historia de amor junto a la familia de su amiga, sobre todo después de que falleció víctima de la enfermedad.

