VIDEO: Poncho de Nigris pide a su hijo golpear a niños que le hagan bullying

NUEVO LEÓN.- El bullying escolar es un tema delicado que muchos niños sufren a diario, por ello, algunos padres aconsejan a sus hijos defenderse de quienes les hagan daño. Tal es el ejemplo de Poncho de Nigris, quien ha sido duramente criticado por orientar a su hijo de golpear a quienes lo molestan.

El conductor e influencer regiomontano, generó controversia a través de las redes sociales, pues recientemente subió un video donde aparece aconsejando a su hijo ‘ponchito’ de golpear y defenderse de las personas que le hagan bullying.

Los seguidores acostumbrados a una actitud en la que constantemente bromea con su hijo, en esta ocasión se mostró serio.

En dicho video, ´Ponchito’ le reveló que fue golpeado en al menos dos ocasiones por los compañeros de su escuela y fue mandado a la enfermería sin haberse defendido.

Consciente de que los consejos podrían ser mal vistos por algunos de sus seguidores, Poncho se adelantó diciéndoles que se debe incentivar a los hijos a defenderse en la vida porque nadie más lo va a hacer.

‘Son consejos de papá. Aunque a muchos les molesta y digan no, qué mala educación. A ver, si tú no te defiendes en la vida del bullying o que te agarren de pend*j0 en la escuela, nadie lo va a hacer. La directora no te va a defender, nada más le va a decir, ‘no lo vuelvas a hacer’ al niño y tú todo empinado’, expresó Poncho a su hijo.

‘Ponchito’, al escuchar las declaraciones de su padre, confesó que la próxima vez que vuelva a sufrir bullying se volvería a defender.

“Si papá, a la otra si me voy a defender” indicó ‘Ponchito’.

Estas declaraciones del influencer regiomontano causaron revuelo a través de las redes sociales, pues muchos de los seguidores criticaron al conductor de fomentar la violencia en los niños, mientras otros lo defendieron, expresando que es bueno defenderse de los agresores.

CON INFORMACIÓN DE ABC NOTICIAS