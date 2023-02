“The Flash”, “Fast X” y otros tráilers que se presentaron en el Super Bowl LVII

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más importantes del año no sólo por el enfrentamiento en el terreno de juego, también por las sorpresas que se presentan durante el partido y que prometen dejar sin aliento a los apasionados del cine ya que se muestran nuevos avances de las películas que se estrenan en 2023, como “The Flash” y “Rápidos y Furiosos 10”.

Este domingo 12 de febrero se realiza el Super Bowl LVII en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, donde se enfrentan Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles. Aunque el impacto que tiene va más allá de la cancha, pues gracias a su nivel de audiencia se ha convertido en el escenario perfecto de inversión para anuncios publicitarios y la industria del cine al permitir llegar a un público diferente y abarcar nuevos márgenes.

De acuerdo con AdAge, empresa dedicada a publicar noticias, análisis y datos sobre marketing, para el 2023 los anuncios de 30 segundos en el Super Bowl tienen un costo de 7 millones de dólares, el equivalente a poco más de 130 millones de pesos mexicanos. John Cena es una de las celebridades que protagonizan uno de éstos y también es parte de la cinta “Rápidos y Furiosos 10”, cuyo estreno se espera para mayo de este año y el adelanto se proyectó durante el partido de este domingo.

Tráilers en el Super Bowl 2023

La fase cinco del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) inició y durante el Super Bowl se presentó el tráilers de una de las cintas que llegarán a las salas de cine este año, se trata de “Guardianes de la galaxia Vol. 3” cuyo estreno se tiene previsto para mayo. Aunque “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” también estará disponible a partir de febrero.

A través de redes sociales se dio a conocer que el adelanto de “The Flash” se daría a conocer durante el Super Bowl. La cinta protagonizada por Ezra Miller llegará a las salas de cine el 16 de junio en medio de una fuerte polémica por las acusaciones contra el actor y luego de que fuera arrestado en dos ocasiones en Hawái en menos de un mes.

“Super Mario Bros” es otra de las cintas que los fanáticos esperan con ansias y el tráiler fue proyectado este domingo en el partido, así como el de “Scream VI” que se estrena el próximo 10 de marzo y que traerá de regreso a estrellas de las primeras cintas como Courteney Cox y otras que han brillado en series de Netflix como Jenna Ortega con “Merlina”.

“Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones”, basada en un juego de mesa que ganó popularidad por aparecer en la serie “Stranger Things”, llegará al cine en marzo de este año con actores como Chris Pine, Regé-Jean Page, Michelle Rodríguez y Hugh Grant en el elenco. “Transformers: Rise of the Beasts” e “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, se encuentran entre los estrenos para este 2023 en las salas de cine.