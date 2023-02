AMLO le ofrece el avión presidencial a Biden a cambio de aeronaves para combatir incendios

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que ofreció el avión presidencial “José María Morelos y Pavón” a su homólogo estadounidense, Joe Biden, a cambio de helicópteros y aviones de carga para combatir incendios.

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal narró que la propuesta fue hecha en la pasada reunión bilateral que ambos sostuvieron en enero pasado en el marco de la Décima Cumbre de Líderes de América del Norte.

“Ese avión no lo tiene ni Obama que, por cierto, no lo hemos podido vender porque es tan lujoso. Ahora que vino el presidente Biden le pedí que nos ayudara y aprovecho para recordarle, no está viendo las ‘mañaneras’ pero a lo mejor le informan, que le mandábamos el avión pero que nos mandaran aviones de carga, helicópteros para apagar incendios.

“Que nos ayudara con eso y nos dijo que lo iban a ver; al avión se le está dando mantenimiento constantemente y está en perfectas condiciones”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

De acuerdo con uno de los planes del gobierno, el “José María Morelos y Pavón” se integraría a la flota de la nueva Mexicana de Aviación, una línea aérea operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El avión presidencial TP-01 ha pasado por diversas ofrecimiento de compra, incluso rifas sin que ninguna haya podido concretarse hasta el momento.

Una de las promesas que hizo el presidente López Obrador al inicio de su administración fue la venta del avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón” que el expresidente Felipe Calderón compró y que Enrique Peña Nieto utilizó en su sexenio.

A más de tres años desde que el tabasqueño asumió la presidencia, han sido 45 las propuestas que el gobierno federal ha analizado para dar un uso a la aeronave; de ellas, destacan cinco que han estado muy cerca de concretarse, pero que al final terminaron por fracasar.

La última oferta que se supo por la aeronave fue la de Athene Global Establishment, una empresa representada por Thomas Fuhrmann, quien el pasado 7 de mayo de 2022 envió una carta de intención de compra-venta de la aeronave mexicana y que fue recibida por el Ejército mexicano el pasado 25 de junio.

En la misiva, la empresa, con sede en Liechtenstein, ofreció al gobierno mexicano la suma de 95 millones de dólares, alrededor de mil 861 millones 981 mil pesos a un tipo de cambio de 19.59 pesos por dólar fijado al 8 de junio de 2022.

