Graban caída de meteorito al chocar con la Tierra

Un destello brillante atravesó los cielos de Europa durante la mañana del lunes (tiempo local) cuando fue descubierto chocando con la atmósfera de la tierra.

El asteroide, denominado “Sar2667”, fue detectado por primera vez la noche del 12 de febrero por el célebre astrónomo húngaro Krisztián Sárneczky. Le dijo al portal Space.com que encontró el asteroide durante una búsqueda rutinaria de objetos cercanos a la Tierra usando un telescopio de 61 centímetros.

“Fue inmediatamente obvio que era un NEO, pero no fue particularmente rápido en el cielo”, dijo y añadió que “ya que se dirigía directamente hacia nosotros, y era débil”.

Here are four different views of asteroid #SAR2667 as it enters the atmosphere over Western Europe. #Meteor #France #UK pic.twitter.com/TwGmOrEw2r

— Nahel Belgherze (@WxNB_) February 13, 2023