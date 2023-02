Quería meter una pantalla de 75 pulgadas a su auto y así terminó

Un video está causando sensación en redes sociales, debido a que se puede observar a un individuo en su loco intento por meter una pantalla de 75 pulgadas en la cajuela del automóvil. Al no lograrlo, pero ahora por la puerta lateral, y mientras todo esto sucede, desde otro automóvil lograban pensando si ayudarle o simplemente burlarse de él.

Por lo visto, el sujeto de Tenneesse, desconoce las leyes de la física. Aunque, a decir por el tamaño de la televisión, debió imperar la lógica más básica.

El video no sólo ha sido compartido viralmente, sino que ha causado la risa de los internautas. ¿A quién se le ocurre una idea así?

Y, por otra parte, se te hubiese ocurrido solución mejor. En qué crees que terminó todo…

Intenta meter en el maletero una TV de 75" y la acaba llevando encima del coche ???? Tennessee, EEUU pic.twitter.com/Y0EAx7Lfcd — SocialDrive (@SocialDrive_es) February 13, 2023

La ley de Pauli

La ley física que establece que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo se conoce como el principio de exclusión de Pauli. Esta ley se deriva de la mecánica cuántica y establece que dos fermiones idénticos (partículas que siguen el principio de exclusión de Pauli) no pueden estar en el mismo estado cuántico simultáneamente.

Este principio se aplica a partículas subatómicas como electrones, protones y neutrones, y explica por qué los átomos tienen una estructura estable y por qué la materia no puede colapsar en sí misma. Sin embargo, este principio no se aplica a partículas bosónicas, que no siguen el principio de exclusión de Pauli y pueden ocupar el mismo estado cuántico.

Quien fue Pauli, el del principio de exclusión

Wolfgang Pauli (1900-1958) fue un físico teórico austriaco que realizó importantes contribuciones a la física cuántica y a la teoría de la relatividad. En 1925, mientras trabajaba como asistente de investigación de Niels Bohr en Copenhague, Pauli propuso el principio de exclusión que lleva su nombre.

El principio de exclusión de Pauli establece que dos fermiones idénticos no pueden ocupar el mismo estado cuántico simultáneamente. Esta idea se convirtió en uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica, y es clave para comprender la estructura de los átomos, los electrones y los enlaces químicos.

Pauli también realizó importantes contribuciones a la teoría de la relatividad y a la física de partículas elementales. En 1945, recibió el Premio Nobel de Física “por el descubrimiento del principio de exclusión que lleva su nombre”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR