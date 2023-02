Captan helicóptero militar desplomándose en Alabama; no hubo sobrevivientes

La tarde de este miércoles un helicóptero militar de Estados Unidos se estrelló en una carretera muy transitada en el área de Huntsville, en el condado de Madison, Alabama. Autoridades locales reportaron que el siniestro se presentó en la autopista 53 y Burwell Road. Los hechos fueron confirmados por funcionarios de la Agencia Federal de Aviación (FAA), quienes no revelaron mayor información sobre el origen del vuelo. Según los servicios médicos de la zona no hay sobrevivientes.

“Una o dos personas estaban a bordo”, dijo el portavoz de los Servicios Médicos de Emergencia de Huntsville (HEMSI), Don Webster. Se sabe que no hubo ningún sobreviviente por el accidente, mientras que la escena tiene presencia de autoridades y equipos de emergencia. “No hubo sobrevivientes. La escena aún está siendo evaluada”. “Parece ser un avión militar”, detalló el portavoz.

????#BREAKING: New Security Footage video shows the US Military helicopter losing control and falls out the sky near Huntsville, Alabama before crashing into busy highway sadly no one has survived the deadly crash pic.twitter.com/4Y1qFjcG4H

