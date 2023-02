Qualitas y GNP son las aseguradoras con más reclamos

VICTORIA, TAM.- En el informe presentado este miércoles por CONDUSEF, sobre las aseguradoras con más reclamaciones destacan Qualitas y GNP seguros, y de Afores con más señalamientos en su contra fueron Principal y PensiónISSSTE, las causas en el caso de las primeras fueron negativa del pago de indemnización en las segundas solicitud de tramite no atendida o no concluida.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros detalla de las aseguradoras que de enero a diciembre del año pasado a nivel nacional se atendieron 30 mil 564 reclamaciones de las cuales 21 mil 931 se concentraron en 10 aseguradoras, que son Qualitas, Grupo Nacional Provincial, MetLife México, Chubb, Axxa, seguros Banorte, Zurich Santander Seguros, BBVA Seguros, Mapfre y Citibanamex seguros.

Que en base a su participación en el mercado, el número de reclamaciones por cada 10 mil riesgos asegurados, sobresale Qualitas con 60 reclamaciones, GNP seguros con 56 y Metlife México con 35, siendo la ciudad de México donde se registro la mayor cantidad de reclamaciones con 3 mil 847 es decir el 18 por ciento, en segundo lugar lo tiene el estado de México con 2 mil 720 reclamaciones lo que equivale a un 12 por ciento, en tanto que las aseguradoras con mayor porcentaje de resolución a favor del usuario fueron Metlife México con 38 por ciento, Zurich Santander con 29 por ciento y CitiBanamex seguros con el 24 por ciento.

De los productos con más reclamados son daños a automóviles con el 50 por ciento, el seguro de vida individual con 31 por ciento, gastos médicos mayores con 6 por ciento y las principales causas fueron negativa de pago de indemnización, solicitud de cancelación de contrato o póliza no atendida o no aplicada, inconformidad con el tiempo para el pago de indemnización.

En las Afores, el año pasado se atendieron 7 mil 236 reclamaciones a nivel nacional siendo Principal, Pensionissste e invercap las mas demandadas por los usuarios y también fueron la ciudad de México y el estado de México las que concentraron el 26 por ciento de las denuncias, las causas por la que trabajadores se han inconformado con su afore son por no atender solicitudes o no concluirlas, la negativa a la separación de cuentas y no atender la solicitud de unificar cuentas.

Por Salvador Valadez