AMLO vetará el dictamen que eleva castigos por injurias contra su cargo

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó tajantemente la propuesta impulsada por Morena en una comisión de la Cámara de Diputados, la cual busca aumentar los montos de multa por injurias contra el Presidente.

El proyecto presentado por la diputada de Zacatecas Bennelly Jocabeth Hernández, en marzo del año pasado, pretende modificar el artículo 33 de la Ley Sobre Delitos de Imprenta respecto a los castigos por “ataques al orden o a la paz pública”.

#Entérate | La diputada morenista, Bennelly Jocabeth Hernández defendió su iniciativa para aumentar las multas por injurias al Presidente de la República y dijo que no se trata de atentar contra la libre expresión. pic.twitter.com/1UlUhDQQxn — Azucena Uresti (@azucenau) February 16, 2023

La propuesta de la diputada cercana al senador Ricardo Monreal establece que las multas por injurias al jefe del Ejecutivo en medios impresos se eleven de mil 037 a 4 mil 139 pesos.

El dictamen fue aprobado en la Comisión de Gobernación, con los votos de 19 diputados de Morena, PVEM y PT, más uno de la diputada de MC, María Elena Limón, mientras que la coalición Va por México lo hizo en contra.

“Yo no sé quién hizo eso. Yo no lo necesito. Yo no lo promoví. Lo voy a vetar. ¿Eso para qué? No, hay libertad de expresión”, desaprobó AMLO.

Luego de que el presidente la rechazara, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que ya no será presentada al Pleno.

“La actualización de multas por injurias, aprobada en la Comisión de Gobernación NO PASARÁ al Pleno mientras presida la Jucopo y nuestra coalición sea mayoría”, posteó Mier al deslindarse de la reforma avalada por diputados del bloque mayoritario sin discusión alguna en la Comisión.

“Ni error político ni estratégico, solo un trámite legislativo”, señaló el coordinador parlamentario.

El senador Ricardo Monreal coincidió con Mier, al considerar que la reforma que propuso una diputada de Morena, quien ha sido su operadora, “no debe transitar”.

“El dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados respecto a injurias y otros es un error estratégico y político, además de un exceso.

Conversando con senadoras y senadores de Morena, coincidimos en que no debe transitar, aunque hay libertad”, escribió en Monreal.

También la jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, dijo estar en desacuerdo: “saben que no estamos de acuerdo en la calumnia, en las campañas de odio, pero no es un asunto que se resuelva con multas”.

CON INFORMACIÓN DE ABC NOTICIAS