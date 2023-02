Nueva polémica por desinterés de Piqué a la hora de recoger a sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 12 años de relación, Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación debido a una aparente infidelidad del deportista, quien habría decidido elegir el cariño de una joven de 23 años y se trata de Clara Chía, una universitaria española que cursa la licenciatura en marketing, quien habría robado el corazón del famoso a pesar de que él tenía una relación estable con la cantante colombiana, misma que dejó a dos hijos como fruto de su extenso lazo.

Ante este panorama resulta sencillo comprender la forma en la que el famoso ha salido menos favorecido ante el ojo público, esto especialmente debido al rechazo que ha recibido por parte de los fans de la cantante de “Las de la intuición”, situación que ha aumentado desde que Shakira lanzó “Music Sessions, Vol. 53” al lado de Bizarrap, un nuevo tema musical en donde fue muy clara con las referencias en contra de su ahora ex y su nueva novia.

El también empresario sigue dando de qué hablar y no se trata precisamente de comentarios positivos, pues ahora ha surgido polémica entorno a que es un mal padre, esto comenzó a circular luego de que se filtró un video en el que se puede ver que el ex Culé deja a sus hijos, Sasha y Milán, en la mansión de la cantante colombiana, el detalle negativo fue que pareció no preocuparse por dejarlos bajar solos aún bajo la lluvia y sin apoyo alguno pese a que uno de los pequeños llevaba una maleta pesada y muy grande mientras se enfrentaba al diluvio en la noche.

Piqué genera polémica por su actitud de desinterés a la hora de recoger a sus hijos para pasar tiempo con ellos. pic.twitter.com/LYYT0nnhkG — Lo + viral (@VideosVirales69) February 16, 2023

Ahora esta historia parece repetirse, pues se ha difundido un audiovisual que deja en evidencia al español, quien recoge a sus hijos de 9 y 11 años, quienes estaba en la casa de su madre, sin embargo, ha llamado la atención que Gerard se encuentra esperándolos en el auto con una actitud que ha sido juzgada, pues luce muy serio y concentrado en su teléfono y ni siquiera voltea a ver a sus pequeños.

En el clip se logra ver como Piqué apenas y saluda a sus hijos y sin intercambiar ninguna mirada con ellos los espera a que suban, el primero fue Milán, quien llegó con una gran mochila deportiva que él mismo subió al el maletero, posteriormente entra al auto Sasha, quien es seguido por una de las empleadas de la cantante y ayuda al niño para que se proteja del frío mientras el exfutbolista lo esperaba al parecer impaciente y concentrado en su teléfono más que en su encuentro con los niños.

Con información de Heraldo de México