Tras la huella de los hermanos

Sin lugar a dudas que en el recta final de la carrera por alcanzar el escaño vacante en la cámara de senadores la situación respecto a la preferencias de los candidatos contendientes cambio sobre todo en el caso de la panista y su alianza IMELDA SAN MIGUEL que finalmente y de acuerdo a las últimas encuestas realizadas superó y por mucho al abanderado del partido verde MANUEL MUNOZ CANO quien se derrumbo dentro del ánimo ciudadano.

Las causas son diversas pero muy concretas, la campaña del ex colaborador en el sexenio de EUGENIO HERNANDEZ FLORES se vino abajo en el último tramo con el ingrediente que jamás logró quitarse el yugo que lo arrastró durante todo el proceso de ser un evidente palero del partido en el poder.

Desde luego que dentro de todo debe de reconocerse que sin tener el mínimo apoyo SAN MIGUEL hizo lo que pudo y haber dejado atrás a su adversario político significa un logro en su causa, en tanto de alcanzar al puntero el morenista JOSE RAMON GOMEZ LEAL, ni pensarlo siquiera la diferencia es abismal por decir lo menos.

En fin este domingo la ciudadanía saldrá a sufragar sin duda no con el ánimo y calor de otras elecciones sin embargo los más optimistas esperan que la votación supere apenas el 25% del electorado aunque a fuerza de ser sinceros dudamos que se acerque siquiera a esa cifra.

Por lo demás si el triunfo corresponde a JOSE RAMON GOMEZ LEAL como lo predicen todos los ensayos, no por esto tendrá el pasaporte de seguir avanzando en su carrera política por alcanzar la gran oportunidad de contender por la gubernatura para ello, se necesita mucho más que haber ganado con el poquísimo apoyo ciudadano.

Sin contar que para esas fechas sin duda que habrá verdaderos gargantones con mucho pero mucho más experiencia laboral, política y partidista que el mismo JR al tiempo.

Indudablemente que en esa carrera se apunta desde ahora el alcalde de H. Matamoros MARIO LOPEZ HERNANDEZ, y la alcaldesa de Nuevo Laredo CARMEN LILIA CANTUROSAS entre otros.

En tanto luego de realizar un discreto pero efectivo trabajo al frente de la delegación de la Secretaría de Gobernación en el Estado RICARDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ deja el cargo no sin antes agradecer al titular del ramo ADAN AUGUSTO LOPEZ la oportunidad brindada.

Por lo pronto sabemos que el ahora ex titular de SEGOB dedicara unos días a la familia y luego analizara varias propuestas que tiene de parte del gobierno del estado, lo que indica que más que pronto lo veremos estrenando una nueva encomienda, lo sustituye FELIPE GARZA NARVÁEZ quien ocupa el cargo por segunda ocasión.

En otro punto a juzgar por los hechos la auditoría e indagación que se hace desde el aparato federal a ciertos funcionario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por presuntos desvíos presupuestales va más allá de una simple revisión, en el asunto va implícito la auscultación de personajes metidos en la política estatal tal es el caso del senador de la república ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA y por supuesto de su hermano el ex gobernador del estado FRANCISCO que como bien se sabe anda huyendo precisamente de la justicia federal para no ser remitido a la cárcel por su presunta participación en diversos delitos.

También aparecen los nombres de Hugo Guerra, Hugo Garza, Carlos Portes y Rafael Pichardo, quien nunca tuvo la capacidad para resolver el problema de los trabajadores en Nuevo Laredo.

Todos ellos según las autoridades tienen que ver en millonarios desvíos donde su participación ya sea de manera directa o por omisión está presuntamente evidenciada, por lo pronto las indagatorias prosiguen y según parece es cuestión de tiempo para que todas las anomalías quedan absolutamente al descubierto.

En otras cosas quien sigue cayendo dentro del apoyo ciudadano de ese que tanto presume tener, es el presidente de la república ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, al menos así lo indica el último sondeo que exhibe incluso que va en caída libre.

Todo ello producto de los constantes yerros cometidos que incluye su desmedida y férrea defensa de actos evidentemente relacionados con la corrupción cometidos por los suyos incluso de miembros de su familia y que lejos de atenderlos y corregirlos simple y sencillamente continúa con su eterna cantaleta, culpar de todo al conservadurismo y al neoliberalismo.

Todo ocurre sin contar que es por mucho su sexenio el más brutal en asesinatos que se tenga memoria superando sin duda a los anteriores periodos presidenciales, no obstante sigue con su vano discurso que la inseguridad va a la baja cuando evidentemente sucede todo lo contrario, y todavía falta enumerar la endeble economía que sigue abatiendo a la nación y por ende a los más necesitados del país a ese sector de la población que tanto dice apoyar y defender, en fin por estas cuantas cosas ahora se entiende porque LOPEZ OBRADOR va en caída libre dentro del ánimo ciudadano y ya casi de salida, eso es lo peor del asunto.

