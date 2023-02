Inteligencia artificial crea fotos de mujeres en lencería y se hacen virales

La Inteligencia artificial resulta ser una gran herramienta para distintos campos del conocimiento, pero nunca nadie le había pedido crear la foto de una mujer con poca ropa… este es el resultado.

En Twitter fue difundido una serie de fotos que muestran a una “mujer perfecta” y con poca ropa según la interpretación de la Inteligencia artificial.

https://twitter.com/TheRRRealist/status/1621912102473711617

En esa cuenta de Twitter, según se indica, aparecer muchas fotos de mujeres creadas mediante la Inteligencia artificial y usando características varias para lograr este resultado.

Estas fotos de mujeres en lencería le dieron la vuelta al mundo y se están volviendo virales por el realismo que tienen.

Según medios especializados, para crear estas fotos de mujeres en ropa interior se utilizó la plataforma AI Stable Diffusion y fácilmente podrían pasar como mujeres reales.

So what if they have 6 fingers or deformed hands? because like humans, AI girls remind us that we are not perfect.#dontdiscriminateaigirls#AI #stablediffusion #stablediffusionart #AIArtwork #aigirls #lingerie #nsfw #nsfwai #ainsfw #aigirl #sdnsfw pic.twitter.com/khLnY75DbY

— The Realist (@TheRRRealist) February 1, 2023