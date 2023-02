Joven viaja de Monterrey a Cancún de ‘ride’ y sin gastar nada

Monterrey.- Viajar sin dinero y sin comida a un lugar turístico es un reto que pocas personas ponen a prueba, sin embargo, este desafío no tuvo dificultad para un joven regiomontano, quien decidió emprender su viaje de Monterrey a Cancún con cero pesos.

El joven, de nombre David Villarreal, publicó a través de su canal de YouTube el viaje que comenzó desde la ciudad de Monterrey.

“Acabo de salir de mi casa de Monterrey, Nuevo León, México, con cero pesos y sin comida. Vamos a comenzar la aventura.



La única regla de este viaje es que no puedo usar dinero que tenga anteriormente, todo lo tengo que conseguir en este viaje. Ahorita ya encontré un par de piedras, vamos a ver si se puede vender una simple piedra de río”, indica David.

David consiguió trasladarse gracias a los automóviles que circulaban por las diferentes autopistas, pues a base de ‘ride’ logró llegar hasta Saltillo, Coahuila, San Luis Posí y Querétaro, donde logró acampar por una noche.

Como parte del viaje, el joven llegó a la cima del pico de Orizaba, conocida como la montaña más grande de México, donde pasó una noche en el inmenso frío, comiendo solo atún, arroz y cacahuates.

“Le siento bastante bien y supercontento de estar aquí. Cada vez más cerca del objetivo, pero al final de cuenta el camino es lo que importa.





“Ya son las 7 de la mañana, ya está amaneciendo, si descanse, pero por varias horas me estuvo doliendo la cabeza.



Nada más di el primer paso en la cima y me salieron lágrimas porque parecía algo muy difícil, especialmente por el cómo me sentía hoy en la mañana, me dolía la cabeza, ni siquiera me quería levantar del Sleeping por el dolor de cabeza, pero aquí estamos y pues quien lo diría, hace cuatro días estaba en mi casa y ya vamos aquí”, declaró David.

Recorriendo Tlachichuca, Tabasco, Puebla, Campeche, Mérida, entre otros estados y municipios, fue como el joven regiomontano logró llegar de ‘raid’ hasta Cancún.

“Se logró, llevamos a Cancún, este reto era algo difícil, pero no imposible y se logró. Les quiero agradecer a todos los que me ayudaron en el camino, sin ustedes esto no hubiera sido posible.



“Vine a prepararles una sorpresa muy especial, así que estén al pendiente. Nos vemos en la siguiente aventura” indicó David al finalizar su video.

CON INFORMACIÓN DE ABC NOTICIAS