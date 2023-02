Atenderá la SST secuelas de COVID-19

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Secretaría de Salud en Tamaulipas (SST); se prepara para atender las secuelas que la pandemia por COVID-19 ha dejado en la salud física y mental de tamaulipecos.

Vicente Joel Hernández Navarro, Secretario de Salud, dijo que luego que se logre un mayor control de enfermedad con procesos de vacunación, seguirá la atención a esos problemas de salud en una nueva etapa.

“Existe mucha gente trabajando con esas características, que no se quiere vacunar, esa situación de decisión personal”, dijo tras advertir que para evitar mayores contagios es necesario que la población se vacune en todos los grupos de edad.

Aunque lo mejor es que no se contagien los tamaulipecos, es una realidad que aún hay contagios, aunque con características leves en pacientes, sin complicaciones y sin hospitales llenos.

Dijo que primero se debe avanzar en el esquema de vacunación, destacando que todos los reactivos o marcas de vacunas que se han aplicado en la entidad están validadas por la federación.

Descartó que existan vacunas que no sean aptas para contrarrestar la COVID-19 y rechazó que estén recibiendo vacunas caducadas, “hay ocasiones en que algunos estados no quieren donar, porque les queda un mes de vigencia, pero preferimos no recibirlas”, dijo.

Por Nora Hernández Herrera

EXPRESO-LA RAZON