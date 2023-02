CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Este año, la CONDUSEF ha conocido de 30 casos de suplantación de identidad de empresas financieras que ofertan créditos, por lo que el organismo alertó a la población sobre estas estafas.

Estos hechos se suman a los 129 que denunciaron el año pasado a nivel nacional donde fue usada una razón social para cometer fraudes.

Rogelio Mata representante en Tamaulipas de CONDUSEF dijo que los delincuentes usan indebidamente el nombre de empresas establecidas, el logo, o denominación social por lo que se anuncian en medios de comunicación impresos o digitales dónde ofrecen préstamos y créditos por una una comisión del 10 por ciento del monto a prestar.

Por ello, se han registrado fraudes de mil hasta 200 mil pesos.

Las empresas establecidas aseguran que no sólo suplantan nombre comercial, también imagen, datos fiscales o administrativos.

Este año han reportado esta situación entre otros; Money Giver SOFOM, Esquemas Soluciones Capital SOFOM, ELATEC SOFOM Promoviendo tu Futuro, SOFOM, FINCI SOFOM, Confianza Económica SOFOM, ARCA FINANCIERA SOFOM, FINANCIERA AMIGO SOFOM, Accede a Tus Sueños SOFOM, Visión F México SOFOM, Dinerito Audaz SOFOM, Vanguardia en Créditos SOFOM.

Por ello, la CONDFUSEF alerta a personas interesadas en un crédito el modus operandi de los suplantadores, que utilizan imagen de la empresa afectada para hacerse pasar por ella, le cambian una letra del nombre o colores para engañar y lo hacen a través de folletos y en páginas por internet.

Además solicitan a sus víctimas enviar información por WhatsApp lo cual pone en riesgo datos personales y piden anticipos de dinero en efectivo o depósitos a una cuenta bancaria para gestionar el crédito adelantar mensualidad, pago de gastos de apertura, fianza o garantía.

Lo que solicitan es el equivalente al 10 por ciento del crédito y son cantidades que van desde mil a doscientos mil pesos.

Cuando las víctimas realizan el depósito, no reciben el crédito y no pueden localizar a promotores, es cuando se dan cuenta que han sido engañados.

Para no caer en esos fraudes es tomar en cuenta que nadie pide dinero para prestar dinero, así que quienes piden anticipo para un crédito son un fraude.

A través del SIPRES página de internet se puede verificar la autenticidad de la empresa, no se debe dar dinero antes del crédito, no entregar documentos personales, ni datos de tarjetas de crédito o débito, no firmar ningún documento.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON