Elenco de “Volver al futuro” se reúne a 37 años del estreno; así se ven

La década de los 80 es para muchos una de las mejores por su moda, música y hasta películas que se estrenaron por aquellos ayeres. Una de éstas fue “Back to the Future” (Volver al futuro), que vio la luz el 3 de julio de 1985, fue producida por Steven Spielberg y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Ninguno de los involucrados pensó que el impacto que provocarían se mantendría hasta la actualidad y aunque la mayoría de los fans son “chavorrucos”, también existe un importante número de personas, de otras generaciones, que la considera una cinta obligada.

Ahora, a 37 años del estreno de la obra, los actores que la hicieron posible se reunieron en una convención de fanáticos donde la pasaron muy bien a lado de la gente que tanto los quiere. Lea Thompson, quien interpretó a Lorraine Baines en las primeras dos películas de la saga, compartió algunas imágenes del evento y lo bien que la pasó a lado de sus amigos y excompañeros.

Got to see my friends from #BTTF it was so nice. They are still the funniest guys I know. What a blessing. @DocBrownLloyd @realmikefox @TomWilsonUSA it's like they made a Time Machine out of a comic con @fanexpoportland pic.twitter.com/An7WmmcjDx

— Lea Thompson (@LeaKThompson) February 19, 2023