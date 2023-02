Kate del Castillo revela la vergüenza que vivió tras su matrimonio con Luis García

Kate del Castillo es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo gracias a su talento e impactante belleza, aunque no todo ha sido éxito en su carrera ya que se vio manchada por el episodio de violencia que vivió junto a quien fuera su esposo, el exfutbolsita Luis García. Esta vez habló sobre la vergüenza que vivió tras su tormentoso matrimonio y cómo esto afectó su trabajo.

La actriz, de 50 años, se encuentra promocionando la serie “Volver a caer” en la que comparte créditos con Rubén Zamora, Lucía Gómez-Robledo, Flor Edwarda Gurrola, Daniel Tovar y Martín Altomaro. Aunque al hablar del éxito del que goza tanto en Estados Unidos como en México no evitó pensar en las dificultades que ha enfrentado y que la han fortalecido en lo personal y lo profesional.

“He tenido una vida con unos cuantos topecillos, pero creo que todas las mujeres tenemos esa parte de resiliencia”, dijo y al ser cuestionada sobre aquellos momentos en los que le ha costado ser congruente mencionó su matrimonio con el ahora conductor de deportes Luis García, pues los episodios de violencia física y psicológica dejaron huella tanto en su carrera como en su vida personal.

“Empecemos desde mi primer matrimonio… Éramos como la pareja del año, el futbolista, la actriz, y todo esto y luego lo que vino pues fue muy vergonzoso, todo esto de abuso y todo eso fue muy vergonzoso para mí era como estar entre una persona que amas, ilusionada, porque me casé muy ilusionada. De hecho, fue de las cosas que me ocupó para venirme acá, a otro país, porque tenía a la prensa encima de mí y era muy vergonzoso lo que estaba pasando”, dijo en entrevista con Pamela Cerdeira para “Sale el Sol” retomado por la Agencia México.

Boda de Kate del Castillo y Luis García

La relación entre la actriz de “La Reina del Sur” y quien alguna vez fue delantero de la Selección Nacional causó gran revuelo. La primera vez que fueron captados juntos ocurrió en 1999 y desde aquel momento se convirtieron en la pareja del año, tan sólo dos años después, en 2001, se celebró su boda con una lujosa ceremonia.

Aunque parecía que todo estaba bien entre ellos, en 2004 hicieron oficial su divorcio sin más detalles sobre los motivos de su separación. Tras más de 15 años, la actriz rompió el silencio y reveló la violencia física y psicológica de la que fue víctima durante su matrimonio y cómo durante un Mundial aprovechó para alejarse.

Este hombre me rompió, yo pensé que tenía un autoestima fuerte, era actriz, vivía feliz con mis padres y de repente, él me destrozó en todas las maneras posibles, incluso en mi trabajo me decía que tenía que tomar clases de actuación, que era una pésima actriz, que fuera a la escuela”, dijo en entrevista para El Planeta Mx.

Del Castillo admitió en dicha entrevista que el comentarista deportivo era “gracioso, fascinante y encantador”, pero su actitud podía cambiar de un momento a otro y entonces “se ponía de rodillas diciendo: ‘¡Por favor, por favor’, perdóname, necesito ayuda”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO