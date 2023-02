¿Otra indirecta? Karol G habla de su nueva canción con Shakira

Karol G prepara el lanzamiento de su nuevo álbum Mañana Será Bonito y aunque ya hemos escuchado algunos de los tracks que tendrá su disco como Provenza, Cairo, X si volvemos, los fans de la colombiana esperan algo aún más grande: su esperada colaboración con Shakira, de quien se piensa surgirá una nueva dedicatoria a Gerard Piqué y no sólo él sino también a Anuel AA.

Desde hace tiempo, Karol G ha compartido que una de las colaboraciones que más le gustaría es con su paisana, Shakira, quien en los últimos días hemos escuchado algunas de sus canciones de desamor, luego de su rompimiento con el futbolista Gerard Piqué, pero la intérprete de Tusa tampoco se queda atrás porque también ha compartido la ruptura que sufrió con Anuel AA.

TGQ, la colaboración de Shakira en Mañana Será Bonito

La colaboración entre Shakira y Karol G ya está confirmada para el próximo 24 de febrero que saldrá el nuevo álbum de la colombiana; sin embargo, poco se ha revelado acerca de lo que escucharemos en esta canción e inclusive si la cantante lo lanzará como sencillo.

En entrevista con The New York Times, Karol G habló de la canción que tendrá a dueto con Shakira y la cual es una de las más esperadas desde hace tiempo, no sólo por la cantante sino por los fans de la intérprete de Bichota.

La cantante contó para el medio estadunidense que se habían enviado canciones mutuamente en los últimos años, pero ninguna le había parecido la adecuada, pero ahora con Shakira cantando abiertamente sobre su propia ruptura, Karol G pensó que podría compartir otra canción en la que ella estaba “soltando mucha rabia”.

“Ella me dijo: ‘Dios mío, gracias. Esa letra es exactamente como me siento ahora mismo”, dijo en entrevista Karol G.

TGQ fue completada por ambas cantantes y el tema final será una balada en clave menor con tintes de reguetón.

Filtran la letra de TGQ, la colaboración de Shakira con Karol G

En Hoy Día, programa de Telemundo, se filtró el fragmento de la explosiva letra de la nueva canción de Karol G y Shakira, la cual será una indirecta (bastante directa) contra Gerard Piqué y Anuel AA.

Karol G comenzaría con el verso de “al menos conmigo yo te mantenía bonito” contra Anuel AA, mientras que Shakira desentrañaría la contundente indirecta de “tú, saliendo buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía”, en relación con lo que se ha contado anteriormente en la música de la colombiana.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR