Publican en TikTok que no aprendieron nada en la universidad y les cancelan el título

A veces hacer una broma puede tener graves consecuencias, por muy inocente que ésta parezca. Fue el caso de unos jóvenes que se graduaron de la carrera de Enfermería en Venezuela, quienes con toga y birrete, tuvieron la maravillosa idea de hacer un video en el que, uno a uno, pasaban a “confesar” que no aprendieron muchos de los aspectos básicos de la profesión. La grabación la montaron en TikTok donde tuvieron mucha interacción, tanta que la casa de estudios decidió anular sus títulos.

“Me gradué sin saber hacer el PAE (Proceso de Atención de Enfermería)”, “me gradué sin saber inyectar”, “me gradué sin saber dosificar”, “me gradué sin saberme los signos vitales”, “me gradué sin hacer intervenciones de enfermería”, fueron algunas de las declaraciones de los estudiantes frente a la cámara y en tono de burla.

La grabación lo publicó uno de los jóvenes quien escribió: “Cómo olvidar el día que por este video la UNEFA (Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada) me anuló mi título de Enfermería y por eso no he podido ejercer mi carrera”. Cabe destacar que las personas que conocieron el caso se alegraron de la resolución de las autoridades escolares, pues “toda acción tiene consecuencias y ser un profesional de la

salud, no es un juego”, señalaron algunos.

Autor del video asegura que la universidad cometió una injusticia con ellos

Jonathan De Jesús, joven que publicó el video, aseguró que las autoridades universitarias habían cometido una injusticia con él y sus compañeros, pues todos cumplieron de manera cabal con cada una de las materias y que en su caso, fue uno de los estudiantes más destacados de su generación. Explicó que “nos implicaron como personas que mancharon el nombre de la universidad, cuando el video claramente tenía la etiqueta de humor”.

De acuerdo con sus palabras, la UNEFA les impuso una sanción que implicó ofrecer disculpas y realizar un curso de nivelación con un mes de duración. Esto sólo a él le pareció injusto, de los 14 implicados, por lo que decidió no aceptar el “castigo”. “Hasta cuándo de quedarnos callados y no pelear por nuestro derecho”, dijo al tiempo que presentó un documento donde supuestamente cumplió con “las unidades de crédito”.

Jóvenes denuncian que la Unefa les anuló sus títulos de Enfermería por este video de TikTok en el que aseguran que ni siquiera saben poner una inyección. pic.twitter.com/Dm161xOIuP — Directo a la Fuente (@directolafuente) February 14, 2023

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO