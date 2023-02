Retiran cargos contra Alec Baldwin tras homicidio involuntario

El actor Alec Baldwin parece tener un golpe de suerte después del supuesto homicidio involuntario contra la directora de fotografía Halyna Hutchins en la grabación de la película Rust. Esto debido a que el fiscal retiró los cargos contra el histrión por uso de armas.

El pasado mes, la fiscal Mary Carmack-Altwies informó los cargos por uso de armas contra Alec Baldwin. Sin embargo, el medio de información The New York Times reveló que estas acusaciones fueron eliminadas porque la ley no aplicaba.

Según esto, la fiscal se sustentó que los cargos de homicidio involuntario en los que se basaron son de una ley que se efectuó en mayo del año pasado. Sin embargo, el suceso que costó la vida a Halyna Hutchins y en el que se vio envuelto Alec Baldwin ocurrió en octubre del 2021.

Además de esto, la defensa de Alec Baldwin contradijo los cargos del fiscal al señalar que la ley es aplicable cuando la persona que porta el arma tiene la intención de intimidar o dañar a la víctima, lo cual no fue el caso con el actor estadounidense.

Cabe destacar que, si el cargo de uso de armas que alegó la fiscal contra Alec Baldwin no fueran retirados y procedieran, tras el homicidio involuntario, sería acreedor a una pena de cinco años en prisión.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR