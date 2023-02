Gemelos separados al nacer se reencuentran 20 años después

Los reencuentros inesperados suelen ser episodios que solo se ven en las películas, sin embargo, la magia de las redes sociales puede hacer que ocurran en la vida real y que hagan que dos personas unan sus destinos.

Justo así le ocurrió a dos jóvenes de aproximadamente 20 años, cuando uno de ellos se percató que lo habían etiquetado en una foto, sin embargo él jamás había estado en ese lugar y con personas que no conocía, pero su cara era la misma que la del joven que aparecía en la imagen.

Su curiosidad fue tanta que se puso a investigar, y al indagar en las redes sociales descubrió que había tenido un hermano gemelo al que no conocía.

“Me criaron como si fuera hijo único. Hasta que alguien en Facebook me etiquetó en una foto. Era yo, pero no era yo. Era él2, explicó el joven.

El joven, quien vive en Idaho, localizó en Nueva York a su gemelo, por lo que no dudo en contactarlo y viajar hasta la Gran Manzana; así se logró un encuentro entre ambos hermanos, en un momento tan emotivo que conmovió a miles de internautas.

“Hice todo lo que pude para contactarlo. Fueron meses de silencio, hasta que finalmente respondió”.

El video, que fue compartido en TikTok, muestra a ambos jóvenes reconocerse al instante y abrazarse con fuerza por algunos momentos.

Los gemelos fueron separados al nacer y criados por familias diferentes durante más de dos décadas. Sin embargo, los dos sentían “que les faltaba algo”.

El clip del emotivo reencuentro cuenta ya con 5 millones de reproducciones y más de 350.000 “me gusta”.

“Se abrazan como si fueran una sola pieza que encaja a la perfección, como si se conocieran de toda la vida”, “Y q digan q no son gemelos, son un clon”, “Creo que siempre supieron que algo les faltaba”, “Yo soy melliza y cuando le pasa algo a mi hermano, yo lo presiento somos UNO, LO AMO”, fueron algunos de los comentarios.

Tras el reencuentro ambos han retomado el contacto y quieren formar parte de la vida del otro.

