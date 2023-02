Habrá más hospitales en Tamaulipas

La visita de Zoé Robledo a Tamaulipas fue muy productiva y para empezar hizo el compromiso con el Gobernador, Américo Villarreal, para construir 2 nuevos nosocomios, uno en Nuevo Laredo y otro en San Fernando.

Y también estarán concluyendo dos más que fueron heredados a “medias” , uno se ubica en el municipio de Matamoros y el segundo es el que se ubica en el municipio de la urbe petrolera.

La verdad es que en el caso del que está en Madero dejaron un verdadero problema legal, y no les importó al Gobierno panista no concluirlo.

Esta unidad médica es urgente debido a que el Hospital Civil que todos conocemos, rumbo a La Barra, el cual practicante es una “bomba de tiempo”, pues es un inmueble que se encuentra en pésimas condiciones.

Tiene más de 89 años de estar en uso, por eso es necesario que se logre estar llevando a cabo su reemplazo al menor tiempo posible .

Esta obra que se realiza a la entrada del sector de Miramápolis arrancó en el año 2015, por lo que está a punto de cumplir cerca de 8 años en etapa de construcción.

Apenas dejaron un 61 por ciento de avance de los trabajos, y muchos problemas legales, que se tendrán que estar resolviendo en esta gestión estatal .

Ha registrado conatos de incendios que han generado momentos de terror y como de película, la evacuación de pacientes y bebés recién nacidos.

Por eso se tomó la decisión de estar construyendo un nuevo hospital, pero no sirvió de mucho, pues solo se dejó una bola de concreto en malas condiciones.

La pasada administración compró más de 5 mil equipos, entre mobiliario de oficina y médico, y este Gobierno estatal lo tuvo que regalar a otras unidades, debido a que tenían años embodegados.

Por lo que el evento de ayer fue muy importante donde se reafirmó la colaboración que entre el estado y la federación.

Se nota que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quiere enviar el mensaje claro y directo del respaldo a nuestro estado.

Recuerde :¡No se vale Chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO