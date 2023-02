Se acumulan las quejas en tránsito

TAMPICO.- A contraloría llegó una denuncia más en contra del Director Operativo de Tránsito, Miguel Ángel Eutiquio Díaz, acusado de abuso de autoridad.

El señor, Juan Eduardo acudió a la oficina de contraloría para iniciar este proceso, solicitando apoyo del presidente de la comisión de tránsito Edgar Treviño.

Explicó que tomó su automóvil por una emergencia, su hija se sintió muy mal y la trasladó al Hospital General de Tampico “Dr. Carlos Caseco” pese a tener su licencia vencida.

“Tuve un problema con el en un operativo, me paró, no me quiso dar la atención se portó muy grosero, déspota porque yo traía la licencia vencida, en su momento le dije que me diera la atención porque tenía mi hija en el Canseco y me dijo que ese era mi problema”.

Por su parte, Edgar Treviño aclaró que entiende la postura del demandante porque la autoridad, porque el problema radica en el trato y no en la acción.

“El tema aquí como lo comenta el ciudadano no es la acción sino cómo dirigirse, de manera muy prepotente y llegando al abuso de poder llegando a palabras altisonantes, esto no es correcto, los jefes deberían mantener el ejemplo”.

Esta es la segunda denuncia que sociedad civil realiza en el año, Treviño dijo que cualquier persona que recibió abuso de autoridad puede acudir al ayuntamiento y realizar el trámite, a fin de que ningún caso quede impune.

Javier Cortés / La Razón