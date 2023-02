“Es actriz”: Pedro Sola critica lágrimas de Andrea Legarreta al anunciar su separación

Andrea Legarreta vive momentos complicados en las horas recientes. Como ella misma lo dio a conocer hace un par de días en sus redes sociales y de manera coordinada con su ex pareja Erik Rubín, ambos tomaron la decisión de separarse de forma definitiva tras más de dos décadas de matrimonio.

Ante esto, la conductora estelar del programa “Hoy” salió a dar declaraciones a los medios de comunicación para complementar lo que expuso ante las cámaras de su famoso matutino. Fue precisamente esta acción, con lágrimas de por medio, lo que el titular de “Ventaneando”, Pedrito Sola, criticó en la emisión de este viernes pues no le pareció que fuera una acción sincera y espontánea, si no una elección premeditada para causar impacto.

“Ella es actriz”, expresa Sola

Durante el programa “Ventaneando” de este viernes 24 de febrero, Daniel Bisogno presentó la nota más reciente en torno a la separación de Rubín y Legarreta. Fue en ese momento que hizo una pausa y comentó que su compañero, Pedro Sola, tenía una teoría en torno a la forma como se manejó la ruptura.

“Andrea me cae muy bien. A su mamá la conozco bien porque antes nos encontrábamos en el centro comercial, pero de pronto sacan este comunicado, un videíto y luego ella con mano temblorosa le apretó el botón a Instagram para que saliera el comunicado”, indicó Sola.

Luego de esto, Pedrito insistió en una faceta profesional de Legarreta: “Ella es actriz”, a lo cual fue detenido en comentarios por sus compañeros de emisión para dar valor a lo mostrado por la conductora.

Tras el comunicado que Rubín y Legarreta mostraron en redes sociales la tarde del miércoles 22 de febrero, ella se dio a la tarea de abundar sobre la separación en su programa “Hoy”. Luego de esto, continuó su comunicación al abandonar ese día las instalaciones de Televisa San Ángel, sitio donde fue abordaba por varios medios de comunicación a quienes atendió, de nueva cuenta, con lágrimas y dolor en el rostro.

Insiste en que todo estaba pactado

Ante lo sucedido, Pedro Sola sostuvo su reflexión e insistió en que la separación, según se indicó, se dio realmente hace 5 meses atrás, razón por la que él cree que la situación estaba perfectamente asimilada y pactada. Por esto, no confió del todo en las lágrimas de Andrea.

“Yo creo que esto ya está más pensado y ‘ensobado’ entre ellos que nada. Luego ayer llora en su programa, ella es actriz. No dudo que se lleven divino y maravilloso por las niñas, pero ¿por qué tanto mitote porque se separaron? ¡Se acabó!”, dijo.

“Yo creo que esa ruptura ya estaba ‘cantada’ desde hace cuando y el dolor ya lo tuvo. Yo la respeto, pero no me pareció que fuera muy sincera”, remató Pedrito Sola en “Ventaneando”.

