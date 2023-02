Mesera estalla, le dejaron un peso de propina y la cuenta fue de seis mil

ARGENTINA.- Aunque en México estamos acostumbrados a dejar propina en todos los restaurantes a los que vamos, muchas personas siguen estando inconformes con el tema.

Se acostumbra dejar el diez o el quince por ciento del total de la cuenta, pero hay veces en que se deja menos por un mal servicio o porque las personas son muy tacañas.

Algo así le ocurrió a una chica que se hizo viral tras quejarse porque de una cuenta de seis mil pesos mexicanos le dejaron solamente un poco más de un peso de propina.

La chica de Argentina narró en su cuenta de TikTok que atendió a un grupo de personas que consumieron bastante, por lo que no tenía sentido que le dejaran tan poco, algo que consideró una burla.

“Tomaron 14 cervezas y tres gaseosas; un total de 70 mil 400 (argentinos). Les doy la cuenta, se acercan a la caja a pagar y me dan un ‘cosito’ con billetes de propina. Dejaron 15 pesos por persona. Me río porque si no me tengo que largar a llorar”.

Al hacer la conversión, le dieron 1.40 pesos mexicanos.

Tras hacerse viral, muchos la criticaron por su actitud y le señalaron que no es obligación dejar propina.

‘La propina no es obligatoria en Argentina’ / ‘No entiendo por qué te tienen que dar propina’ / ‘Te están pagando por ese trabajo, no es obligación dejarte propina’ / ‘Debemos exigir mejores sueldos’ / ‘No es obligatorio, no veo que le dejen propina a alguien que te atiende cuando compras ropa´’ / ‘Las épocas cambiaron y el dinero no alcanza’, escribieron algunos.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR