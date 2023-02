Mujer cacha a su esposo recostado en la playa con su secretaria

MÉXICO.- Las personas dicen de los hombres “tienen la fama de ser infieles y mentirosos”, por lo que las parejas o esposas ya no creen nada de lo que dicen o prometen. Tal fue el caso de esta mujer, quien decidió seguir a su marido y descubrió que su destino no era la oficina, sino la playa, donde lo encontró con su “secretaria”.

A través de las redes sociales, se aprecia el momento donde la mujer encuentra a su esposo de nombre José recostado en la arena abrazando a su compañera de trabajo.

“¡José, ¿qué haces aquí, este es tu trabajo? ¡Qué lindo tu trabajo, mi amor, perfecto tu trabajo! Así es como usted suda el pan”, declaró la mujer en el video.

Ninguno imaginó que la esposa los había seguido y que pronto sus rostros serían virales en las plataformas digitales. La mujer confrontó a ambos ya que no necesitaba más pruebas para saber que su marido le era infiel.

“Oye sabes ey, ey, ey, oye, mujer. ¿Tú sabes que él tiene mujer y tiene hijos? ¿Tú sabes? Entonces porque estás con él. Valórate mujer respétate.

“Y tú, eres un infiel, me dijiste, voy a cambiar, voy a cambiar y siguen siendo la misma mi€rd@.

“Llegué tarde al trabajo y tuve que hacer otras cosas.

“Que linda opción, que decepción, yo no entiendo y por esta mujer, que desgracia, pero lo que más me indigna es que no respetes. Con esta mujer yo no tengo nada que ver, tú eres el que me debe de dar explicaciones a mí.

¿Y tú a dónde vas? Te dio vergüenza”, dice la esposa en el video.

Dicho video se hizo viral en la plataforma de TikTok, donde recolectó miles de reacciones y comentarios por parte de los internautas; en el que compartieron sentimientos o casos similares. De igual forma, hubo quienes externaron que podría ser totalmente actuado.

CON INFORMACIÓN DE ABC NOTICIAS