Daniel Bisogno sobre canción de Shakira y Karol G: “Tiene letra de pobre”

Shakira y Karol G lanzaron el tema ‘Te quedo grande’ este viernes 24 de febrero del presente año. Las colombianas se enfundaron en atuendos marrón y rojo para lanzar el video oficial del tema en YouTube, el cual alcanzó los primeros puestos de popularidad a las pocas horas.

Varias figuras del espectáculo reaccionaron a la nueva canción de Shakira y Karol G, pero la de Daniel Bisogno causó polémica en las redes sociales. En el programa ‘Ventaneando’ de esta tarde, el conductor llamó “letra pobre” a la colaboración de las colombianas.

“¿No les parece lamentable? Una artista como Shakira o Karol G, que tienen mucho talento, de repente sacan una canción con una letra tan pobre. No está mal el tema, pero el problema está cómo lo dicen. Creo que tienen más talento como para letras como esas”, dijo el conductor.

El presentador de 49 años de edad criticó la letra de ‘Te Quedo Grande’, cuyo video alcanzó 20 millones de reproducciones en menos de 24 horas. El filme de ‘TQG’ también logró el primer puesto en las tendencias de YouTube.

“Creo que es muy pobre para el talento que tienen Shakira y Karol G. La canción es pegajosa, musicalmente está sabrosa, pero la letra me parce sumamente pobre. Se puede decir lo mismo con más arte. Hay más formas de decirlo con más calidad. Creo que les quedó chica la canción a las dos”, concluyó Daniel.

Conductores de Ventaneando critican la colaboración de Shakira y Karol G

Pedrito Sola tampoco se quedó atrás con su opinión, pues también habló de ‘Te quedo grande’ con otro controversial mensaje. Además, el conductor de 76 años de edad se burló de la reciente llamada de atención por parte de ‘La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres’.

Recordemos que la CONAVIM invitó a Pati Chapoy a realizar una disculpa pública tras llamar “gorda” a Yuridia en una entrevista con ‘El Escorpión Dorado’. Sin embargo, Ventaneando está en el ojo del huracán de nueva cuenta tras los comentarios de Daniel Bisogno y Pedrito Sola.

“Ya no quiero decir nada, no me vaya a agarrar la policía. De repente un día las mujeres se empezaron a empoderar, lo cual me parece correcto, pero estas dos viejas ya se pasaron. Con tal de hacer música están en contra de los hombres”, dijo Pedro Sola.

CON INFORMACIÓN DE FAMA