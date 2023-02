Ana Gabriel anuncia su retiro tras ser abucheada por hablar de Venezuela

Ana Gabriel anunció su retiro próximo de los escenarios, luego de que fuera abucheada por los asistentes en un concierto en Los Ángeles, inclusive, la cantante compartió que no sé a qué se debió esta actitud.

Al momento de dar el anuncio, habían gritos y súplicas de sus seguidores, quienes le pedían a la intérprete de Quien como tú que no se fuera de los escenarios.

En un discurso, Ana Gabriel se sinceró con el público y les reveló los motivos por los que piensa en el retiro.

“Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios… Estoy cansada, porque tengo derecho de vivir, tengo el derecho a disfrutar de mi familia de otra manera…”

Ana Gabriel no dio una fecha exacta de su retiro, pero comentó que puede ser el próximo año y ante su público la noticia no fue bien recibida.

En redes sociales, la cantante mexicana también se expresó sobre el tema, pues dijo que en el concierto salió a dar todo como acostumbra, pero esa noche parte del público la puso en una situación difícil como ser humano y cantante.

“Me desequilibró como artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones”, contó Ana Gabriel.

La cantante dijo que ahora mismo no se sentía bien como ser humano y mucho menos como artista, pero se comprometió a que el show de mañana será completamente lleno de amor y música.

Ana Gabriel habla de política en su concierto

En redes sociales, algunos usuarios también vieron por qué el descontento que tenían con la cantante, pues Ana Gabriel habló sobre la situación política de Venezuela.

“Nunca la tomo cuando están de verdad de esta manera, yo estoy hablando de una defensa de nuestras naciones que necesitan la libertad total y no soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he ido a Cuba, por eso no he podido ir a Nicaragua”