Al menos 12 muertos tras descarrilamiento de tren cerca de Atenas

El descarrilamiento de un tren entre Atenas y Tesalónica provocó el martes por la noche al menos 16 muertos y “numerosos heridos”, según la agencia de prensa griega ANA, que cita los servicios de socorro del país.

Según las primeras informaciones, tres vagones descarrilaron el martes por la noche a la altura de Lárisa, en el centro del país, tras la colisión de dos trenes, uno de mercancías y otro de pasajeros.

Uno de los vagones se incendió y varias personas quedaron atrapadas, según la cadena televisiva pública Ert.

#Breaking: Just in – A train collision between a cargo and passenger train in central #Greece between #Larisa and #Thessaloniki, leaves at least 3 people dead and 10 people injured. pic.twitter.com/eq4Da1ExQj

