Familias piden apoyo al perder todo tras quemarse sus casas

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS. – Familias que lo perdieron todo al quemarse las viviendas que habitaban, pidieron el apoyo de autoridades y ciudadanos para contar con lo indispensable para vivir.

Requieren con urgencia de comida, prendas de vestir, calzado, entre otros.

El incendio arrasó con 5 viviendas en la calle 34 del sector López Portillo, de la colonia Lucio Blanco, a tarde del domingo.

Acudieron la mañana del martes a la presidencia municipal para solicitar el apoyo de las autoridades.

María Eulalia Perez Rivera, una de las afectadas, comentó que el siniestro también arrasó con documentación importante para ellos.

“Somos 4 los afectados, estamos pidiendo al presidente y a toda la ciudadanía que nos apoye con lo que pueda, ya que perdimos todas nuestras pertenencias, afortunadamente no hubo pérdidas humanas”, indicó.

“Necesitamos comida, ropa, zapatos, cobijas, con lo que puedan, lo que sea”, comentó.

El incendio fue provocado por una persona que en estado de ebriedad le prendió fuego a su casa, el cual alcanzó a las demás viviendas.

Los afectados se están quedando con familiares aunque en el caso de Pérez Rivera, comentó que vive actualmente en el porche de una casa.

“Yo no tengo familia ya que hace 12 años también tuve un accidente donde explotó una granada y ahí se me perdió mi familia, mi mamá, mi esposo y mi hermana, a 12 años exactamente en este mes me vuelve a pasar lo mismo y me vuelvo a quedar sin nada”, aseguró.

Por Benigno Solís/La Razón