Viajó a Ecuador para conocer a su novio virtual y él la rechazó al verla

Las historias de amor en línea pocas veces tienen finales felices y la historia de esta joven venezolana es una que terminó de la peor manera.

La chica contó en un TikTok que viajó con su hija hasta Ecuador para conocer al hombre del que se había enamorado tras conversar en Facebook, pero una vez que estuvieron uno frente al otro él decidió que no quería estar a su lado, por lo que ella tuvo que salir a las calles a vender dulces y así mantenerse.

La historia de Fabi Urbina fue contada en la cuenta del tiktoker ecuatoriano Kevin Nasevilla. El clip original tiene más de 9 mil comentarios, 7 mil compartidos y más de 330 mil likes, por lo que incluso llegó a la prensa internacional.

Quedó en la calle

“Siempre hablábamos, el muchacho me pagó los pasajes, quedamos en un acuerdo, me vendría con mi hija a vivir con él… Él me recibió en la terminal, pero no le gusté… Cuando él me ve personalmente me dijo que no era la persona que él había visto por fotos, no le gusté absolutamente nada, me botó y quedé en la calle”, aseguró Fabiane.

No está claro dónde vive en la actualidad ni en qué ciudad de Ecuador ocurrieron las cosas.

Más tarde, en un segundo clip Kevin se reunió con Urbina y ella le pidió borrar el primer tiktok, porque él la había mandado audios para hostigarla.

“Yo no le dije que iba a ser algo suyo, no me gustó, qué quería que haga, me obligara a estar contigo, no me gustaste, no es tampoco para decir que yo te hice mal. Tú estás en la calle porque te da la gana… Te puedes ir a tu casa, lárgate a tu país, solo me haces quedar mal… Fueron puros chats, yo no te hice nada”, se escucha en parte del audio que él le mandó.

La apoyaron

En otros dos videos se ve cómo Kevin apoyó con dinero a Fabiane y ella rompió en llanto. También él mencionó que muchos hombres han querido apoyarla, pero no les pasó su contacto, porque Fabi no quiere que se compartan sus datos personales, además, aseguró que la única forma de apoyarla es por medio de él.

