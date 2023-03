Filtran primer video de Bruce Willis tras diagnóstico de demencia frontotemporal

Las primeras imágenes de Bruce Willis tras el diagnóstico de demencia frontotemporal fueron reveladas. El actor reapareció en las calles y sorprendió al público por cómo luce, pues el pronóstico sobre su salud no es alentador.

En febrero, su familia aseguró que Willis recibió dicho diagnóstico, que hace referencia a un conjunto de alteraciones cerebrales que provocan diversos síntomas relacionados con el lenguaje y personalidad de quien lo padece.

Bruce Willis, 67, seen for the first time since his dementia diagnosis was revealed pic.twitter.com/Tl1bDUS5Fp

— DTN NEWS (@DTNNEWUpdates) March 2, 2023