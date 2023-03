Terrible. Asesinan a jovencita de 14 años en su casa en Monterrey

NUEVO LEÓN.- Una menor de 14 años fue encontrada muerta al interior de su casa ubicada en la Colonia Villa de San Ángel en Monterrey.

El crimen fue cometido en una casa de la calle Celemín y Estéreo, cerca de una esquina y en la que el acceso al domicilio se encuentra fácilmente escalando una barda.

La menor fue identificada como Itzayana Yereni Hernández Tristán, sus amigos le decían “Yere”. El hallazgo de la joven muerta fue hecho por una amiga de la escuela secundaria, el pasado lunes.

Se presume que el hecho violento habría ocurrido el domingo. La joven que apenas el sábado pasado cumplió 14 años, habría sido abusada sexualmente y luego asesinada presuntamente por dos personas, quienes en ese momento ingresaron a la casa mientras “Yere” se encontraba sola.

Tras el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León inició una carpeta de investigación por lo que las autoridades no han determinado todavía la causa de muerte de la menor.

La Escuela Secundaria Técnica número 18, Eduardo García Máynez, donde estudiaba la joven, dedicó un mensaje y condolencias en redes sociales, a las que cientos de personas reaccionaron.

“El personal Directivo y Docente y de Apoyo de la Secundaria Técnica 18 ‘Eduardo García Máynez’ lamenta la sensible partida de Itzayana Yereni Hernández Tristán, alumna del grupo 2° H.

Expresamos nuestras condolencias a su familia y amigos. Nuestro más sentido pésame por su irreparable pérdida”, dijo la institución.

A la par, amigas cercanas compartieron mensajes de despedida a “Yere”; “Y quien abusó de ellaaaa? Fue un feminicidio y hoy nos falta Yere!!! (sic)”, “A pesar de todo lo que llegamos a pasar con nuestras familias y todo tu y yo volvimos a hablar, a ser amigas y más que eso eras mi primita chiquita, aunque no hablábamos diario sabes que te quiero y te quise muchísimo mi preciosa, nunca te olvidare mi Yere Yere fuiste otra hermana pequeña para mi, mi niña linda te extraño y te llevaré siempre presente angelito (sic)”, dijo otra joven en Facebook.

“Como t extraño mi yere no e podido ni podré superar tu partida.. no se como t paso esto el mismo día q te mire me duele demaciado averte perdido si supieras que me duele hasta el alma averte visto asi y como t hicieron sufrir.. tu y todos sabemos que no merecías eso (sic)”, publicó otra cercana a la joven.

CON INFORMACIÓN DE ABC NOTICIAS