Exesposa de Scottie Pippen es ‘sugar mommy’ del hijo de Michael Jordan

CIUDAD DE MÉXICO.- El nombre de Larsa Pippen causó furor en redes sociales debido a que se dio a conocer su relación con Marcus Jordan, exjugador de basquetbol que participó a nivel universitario con el equipo UCF Knights. Marcus tiene 17 años menos que la mamá del que catalogaba como su ‘mejor amigo’, Scottie Pippen Jr.

Pese a que Larsa Pippen había dicho en diversas ocasiones que su relación con Marcus Jordan únicamente era de amistad, la relación terminó por formalizarse a finales de enero, donde Marcus subió un video junto con su nueva pareja en el que terminaron abrazados y dándose un beso.

¿POR QUÉ LARSA PIPPEN ES ‘SUGAR MOMMY’ DE MARCUS JORDAN?

Larsa Pippen, a sus 48 años, cuenta con una estabilidad económica tras mantenerse en el mundo empresarial y de alta sociedad. Además, es recientemente divorciada del astro Scottie Pippen y, por lo mostrado en redes sociales, frecuentemente se encuentra en costosos restaurantes junto con Marcus… esto sin contar los ‘pequeños’ detalles que tienen el uno con el otro y las vacaciones que aprovechan para tomar juntos.

No siento que eso (la edad) determine si eres maduro o no. Siento que si puedes beber a los 21, entonces puedes ir a la guerra a los 18. Siento que hay diferentes circunstancias en las que siento que la edad realmente no determina tu nivel de madurez”, aclaró Larsa Pippen.

Sin embargo, no todo es ‘miel sobre hojuelas’, ya que la amistad entre Scottie Pippen Jr. y Marcus Jordan fue fracturándose conforme sus padres (Scottie Pippen y Michael Jordan) se enfrascaban en comentarios donde el alero confesó sentirse molesto porque todos los reflectores se los llevaba Michael Jordan, asegurando que sin su ayuda, ‘Mike’ no habría conseguido los logros que hoy ostenta, por lo que esta relación entre Larsa y Marcus, terminó con la gran amistad entre los hijos de ambas leyendas.

Voy a ir tan lejos como para decir que Michael Jordan ha arruinado el baloncesto”, confesó el exesposo de Larsa Pippen sobre Michael Jordan.

De momento, Scottie Pippen y Michael Jordan optaron por no emitir algún juicio acerca de la relación que sostienen su exesposa e hijo, no obstante, es un aspecto que terminó quebrantar la relación entre ambas estrellas de los Bulls durante la década de los 90.

Con información de Excélsior.