Mujer con 4 hijos exige novio sin hijos que la mantenga y que sea ‘compartido’

Recientemente un tiktoker viralizó la extraña petición de una mujer para tener pareja.

La mujer, que se grabó desde un automóvil, quiso dejarle claro a sus seguidores que ella es una mujer que merece que la mantengan.

Y es que aseguró que para poder tener una relación con ella, el hombre debe mantenerla a ella y a sus 2 hijos y él no debe tener hijos.

I’m sorry. Yo tengo 2 hijos y me vas a aceptar con mis dos bendiciones, pero yo a ti no te voy a aceptar tus bendiciones. Yo evito el estrés. Yo no voy a cuidar hijos ajenos”.

El tiktoker se burló de la petición de la mujer y aseguró que las cosas se pusieron peor con el paso del tiempo, pues en la actualidad la mujer sigue buscando novio pero ahora para la mantenga a ella y a sus 4 hijos, -tuvo 2 hijos más-, todos de diferente papá.

Además, exige que el hombre tenga relaciones sexuales con ella mínimo 6 veces al día.

“Primero debes saber que tengo 4 bendiciones de diferente padre. Yo me llevo muy bien con los cuatro padres de mis hijos. Debes saber que me gusta que me den ‘6 rounds al día’, soy muy caliente y fogosa”.

Sin embargo, asegura que uno de los cuatro hombres lo va a apoyar pero no con la manutención de los niños, sino con tener relaciones sexuales con ella.

“Uno te va a apoyar con los rounds (sexo) que me falten y tú tienes que agradecer eso, tienes que ser compartido mijo, con algo que yo necesito para ser feliz y es que mi felicidad tiene que ser tu prioridad”.

“Tienes que comprarles todo lo que mis hijos te pidan. Espero que haya quedado claro”, dice la mujer al finalizar el video.

Como era de esperar, el clip no tardó en viralizarse y hasta el momento suma casi 90 mil reacciones.

