Reaparece Rebeca Jones y preocupa a fans por su salud

Destacada por sus melodramas y actuaciones que le han hecho valer gran reconocimiento de su carrera en la pantalla de telenovelas mexicanas Rebeca Jones es una de las grandes figuras del medio artístico latino.

Precisamente por ello la salud de la actriz es uno de los temas que más preocupa a sus fanáticos luego de hacerse público que enfrentó el cáncer de ovario.

Su salida abrupta de la telenovela ‘Cabo’ la cual estaba grabando en 2022 fue lo que alertó a sus seguidores, quienes sólo conocieron la versión dada por el equipo de prensa de la actriz: presentó una infección pulmonar que terminó por desarrollarle una neumonía.

Esas declaraciones fueron a finales de noviembre pasado lo que provocó que saliera de la telenovela estelar de Televisa y que era producida por José Alberto Castro.

Jones se mantuvo reservada de aparecer públicamente, aunque desde su cuenta de Instagram retomó el contacto con sus fanáticos.

Una de las preocupaciones de los fanáticos es la delgadez de Jones, de hecho ella mencionó algo de ese tema desde su cuenta de

Instagram cuando posteó una fotografía junto a unos amigos.

“Con unos kilitos de menos pero con exceso de amor y muchas ganas de vivir y volver a las andadas, deseo para todos un muy feliz y vital 2023!!!!”, escribió en ese mensaje la actriz.

Y fue así que lució en las fotos compartidas y en las que se ve rodeada de compañeros del filme y de su responsable de prensa Danna Vázquez.

Aunque no fue oficial medios rumoraron que le fue detectado cáncer de pulmón, lo cierto es que ella insistió que se trató de una infección grave.

“Me ingresaron con neumonía por bichos muy agresivos que se me metieron al pulmón. Los doctores me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron… yo estaba más pa’ allá que pa’ acá, firmé que me intubaran y gracias a la intubación me salvaron”, dijo a la revista Caras en una entrevista telefónica.

Por ahora la famosa sigue alejada de los medios, los foros de grabación o escenarios de teatro todo para estar concentrada en recuperar su salud.

Mientras comparte con sus fanáticos mensajes desde su cuenta de Instagram.

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA