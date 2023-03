Rescatan a 64 Mexicanos explotados laboralmente en Canadá

CANADÁ.- La policía canadiense acusó a siete personas de traficar y explotar a 64 migrantes mexicanos y afirmó que los señalados formaban parte de una red internacional de tráfico de mano de obra que operaba en la región de Toronto.

El viernes, la policía regional de York, en Ontario, dijo que había obtenido información en noviembre de que hombres y mujeres migrantes estaban siendo explotados laboralmente.

They were led to Canada with the promise of opportunity & a better life. But the reality was deplorable living conditions & exploitation.

Through Project Norte, our investigators rescued 64 Mexican nationals from an international labour trafficking ring. https://t.co/p5giuQIYoi pic.twitter.com/LR3Gei5HCK

