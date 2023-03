Video. Chessman golpea a Adrián Marcelo en plena entrevista

El conductor de televisión Adrián Marcelo fue golpeado por el luchador Chessman durante el festival Ther World is a Vampire, que se realiza en el Foro Sol de la Ciudad de México este sábado. A través de un clip difundido en redes sociales, se aprecia que el también influencer sostiene una conversación con el luchador, quien de repente tira una cachetada que da en el cuello del regiomontano.

Esta fue la reacción de Adrián Marcelo

Posterior al golpe de Chessman, Adrián Marcelo busca serenarse pero va en busca de un vaso de cerveza y se lo lanza al luchador que trata de responder, en el momento que es abrazado por elementos de seguridad. Pese al alboroto que se armó, el conductor persiste en su intento de irse contra el luchador, pero también es contenido por los encargados de guardar el orden. Posteriormente, el originario de Monterrey expresó su sentir a través de su cuenta de Twitter ante los ataques que recibió por su actuar en el Foro Solo.

“Les voy a ser sincero, me duele mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino. Es muy bajo desear que le inflijan dolor a alguien por hacer preguntas tontas, no creo que sea equitativo. Díganme lo que quieran, pero los golpes no van”.

