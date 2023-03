Y eso, ¿cómo para que le sirve al PRI?… 

Unos meses atrás cualquier priista moría por dirigir al partido de sus amores, era un alto honor ser presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, bueno, eso, más la posibilidad de acceder a cargos de elección popular y presupuestos digo, no podemos tapar el sol con un dedo.

Ah, y había más dinero en todos los sentidos, el partido era muy rentable por sus prerrogativas más todo lo que escurría o se ordenaba desde el poder estatal y los municipales, en fin, era hasta negociable.

Pero era, de tiempo pasado porque ahora está en desgracia, tanto que nadie en sus cinco sentidos lo quiere, hasta los que se dicen priistas de hueso colorado prácticamente le desaíran, no quieren ese compromiso ni verse como los enterradores del tricolor.

Muestra de ello fue que hace unos días emitieron una convocatoria para que se inscribieran aspirantes a dirigir al antes poderoso PRI y se declaró desierta, no hubo ni un alma, ni siquiera en pena, que se apuntara.

CARLOS SOLIS, que de hecho para nada sirvió como dirigente interino del PRI, el puesto, como dijera Doña Juana, lo arrumbó luego de la derrota el pasado 19 de febrero donde la alianza perdió de fea manera la elección extraordinaria para un Senador, peor, el PRI solo sacó unos cuantos votos que le colocó en el deshonroso cuarto lugar, en resumen, el hijo de AMIRA GOMEZ le dijo adiós a la dirigencia del tricolor.

¿Si el PRI estuviera en el poder CARLOS le habría abandonado?, claro que no, pues era una gran mina de oro, pero ahora está, por el capricho de su dirigente nacional de continuar coaligados con el PAN, en cuarto lugar, hasta el PT le supera y si me apura hay hasta más votos nulos que los que obtuvo el tricolor en la pasada elección.

Pero le decía, luego de que la convocatoria quedó desierta, resulta que ayer, después de una impugnación por violencia de género, porque no le tomaron en cuenta para asumir la dirigencia del PRI, luego de que EDGAR MELHEM dimitiera, la secretaria general del tricolor MAYRA OJEDA, fue notificada que ella será quien tome la responsabilidad para terminar el periodo.

De acuerdo a información publicada en medios de comunicación, FELIPE GONZALES ALANIS, Delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, notificó a MAYRA OJEDA que será ella quien desde ya tendrá la responsabilidad de dirigir al tricolor en Tamaulipas.

Loca de contenta la muchacha dio a conocer en redes sociales su nueva encomienda, que podrá sentarse en la silla de la dirigencia estatal del PRI.

Sera muy corta la estancia de OJEDA en el cargo pues en un plazo no mayor de 60 días tendrá que convocar a elección para periodo permanente de la dirigencia del PRI Tamaulipas, cierto, no deja de ser un partido político y las siglas, aunque maltrechas, de algo sirven y seguramente no faltará un valiente que levante la mano, al menos para tener juego político en los meses previos y luego de que inicie el proceso electoral 2024 donde puedan negociar una que otra posición política.

Pero, ¿de qué le puede servir MAYRA al PRI?, si CARLOS que tenía más experiencia y conocimiento político no sirvió de mucho, bueno de nada, ella estará peor, está ahí porque a alguien tenían que dejar, aparte le corresponde, pero a decir verdad la muchacha no tiene ni personalidad ni conocimientos para dirigir lo que queda del PRI.

Esta chiquita MAYRA, no de edad, si políticamente hablando, el tricolor para revivir, o de perdido no morir, requiere de un personaje con experiencia, el cargo le servirá a OJEDA para su currículo, pero ella al PRI no le servirá de mucho.

En fin, la situación es que el Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas estrenará dirigente interina, pero, y eso, ¿cómo para que le sirve al PRI?

Por Rosa Elena González

Correo.-vida.diaria@hotmail.com

Twitter@VidaDiaria1